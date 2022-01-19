"Какой, на*ер, Тони?" Кулеба насмешил украинцев ласковым обращением к Блинкену (видео)

Многие расценили такой жест как провал украинской демократии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба стал звездой соцсетей после своего выступления перед прессой 19 января. Чиновник дал оценку встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, приехавшим в Киев, и обратился к нему с сокращенным вариантом имени.

Инцидент оказался в центре внимания многих украинцев, сообщает "Телеграф".

Рассказывая о поддержке Украины Штатами, Кулеба высказал Блинкену благодарность за сотрудничество. Также он напомнил, что американскому политику предстоит личная встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Я хочу пожелать успехов Тони в переговорах с министром Лавровым", — среди прочего сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба фамильярно обратился к Блинкену

Такое фамильярное обращение к американцу сразу же бросилось в глаза многим почитателям дипломатических правил. Одним из первых возмутившихся стал журналист Максим Назаров.

"Какой, на*ер, Тони?" — поинтересовался он в своем Telegram-канале, а также назвал общее состояние украинской дипломатии "павлиньей ж**ой".

Большинство других комментаторов также подняли Кулебу на смех и раскритиковали подобное поведение. Некоторые даже успешно пошутили о том, что вероятным спасением Украины от России мог бы стать Тони Старк, персонаж супергеройских фильмов о Железном Человеке.

Официальной реакции ни Кулебы, ни Блинкена на такой инцидент пока не последовало.

Напомним, что госсекретарь США должен встретиться с главой МИД РФ в пятницу, 21 января.

В Украине же Блинкен успел также провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил украинское правительство в постоянной поддержке Штатов, а также отметил, что прибыл по личной просьбе Джозефа Байдена.

Отметим, что некоторые украинские эксперты, как к примеру аналитик Виктор Бобыренко, связывают приезд чиновника с судом над пятым президентом Украины Петром Порошенко.