Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о подготовке приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев

Блинкен едет в Украину. Официально: чтобы подтвердить приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.

И, чтобы встретиться с сотрудниками посольств. Чтобы в США все знали хрестоматийное: Америка в беде своих не бросает.

Конечно. И чтобы показать украинцам, союзникам и России, что США солидарны с Украиной.

Но, думаю, еще и для того чтобы спросить (не на камеры) Владимира Александровича, где он потерял свою адекватность.

Здесь 150 тысяч орков заглядывают к нам через границу с Мордора.

А Величайший открывает внутренний фронт.

Разве?

Испугали бедного судью так, что он из совещательной комнаты выйти боится.

Показали, что прокурорские бекают против натасканных адвокатов Порошенко и выглядят не умнее юриста, который в главном кресле страны сидит.

Ну и потаскать Ермака за уши: разве они Вовку научили курить, подглядывать за девчонками в бане, плохое делать и думать, что он все может порешать?