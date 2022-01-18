Блинкен едет в Украину спросить Зеленского, где он потерял свою адекватность - Виктор Бобыренко
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Глава "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко о подготовке приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев
Блинкен едет в Украину. Официально: чтобы подтвердить приверженность Соединенным Штатам суверенитета и территориальной целостности Украины.
И, чтобы встретиться с сотрудниками посольств. Чтобы в США все знали хрестоматийное: Америка в беде своих не бросает.
Конечно. И чтобы показать украинцам, союзникам и России, что США солидарны с Украиной.
Но, думаю, еще и для того чтобы спросить (не на камеры) Владимира Александровича, где он потерял свою адекватность.
Здесь 150 тысяч орков заглядывают к нам через границу с Мордора.
А Величайший открывает внутренний фронт.
Разве?
Испугали бедного судью так, что он из совещательной комнаты выйти боится.
Показали, что прокурорские бекают против натасканных адвокатов Порошенко и выглядят не умнее юриста, который в главном кресле страны сидит.
Ну и потаскать Ермака за уши: разве они Вовку научили курить, подглядывать за девчонками в бане, плохое делать и думать, что он все может порешать?
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