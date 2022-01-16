Возвращение Порошенко в Украину: все подробности, онлайн-трансляция

Политик уверен, что он не будет арестован по приезду на родину — якобы из-за отсутствия причин

В понедельник, 17 января, ожидается прибытие подозреваемого в госизмене лидера партии "ЕС", пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину. Самолет нардепа должен приземлиться в аэропорте "Киев" им. Сикорского (экс-"Жуляны") в 8:00 утра.

"Телеграф" следит за событиями, которые передуют возвращению политика, и будет вести текстовую онлайн-трансляцию происходящего.

В воскресенье, 16 января, Порошенко дал специальный пресс-брифинг для журналистов иностранных изданий. Он кратко рассказал, чем занимался во время заграничной поездки, а также ответил на вопросы касаемо врученных ему подозрений.

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Помимо прочего он заявил, что не видит свой арест реальностью — из-за отсутствия логичных причин для него.

"Господин Зеленский себе сделает хуже, если примет такое решение", — подчеркнул Порошенко.

Также, отвечая на вопрос белорусской журналистки о вероятной схожести его кейса и ситуации с Навальным в России, политик даже пошутил. По его словам, Навальный прибыл в Москву тоже 17 января в свое время. Однако Порошенко убеждает: дату никто специально не выбирал, да и, несмотря на схожести, все равно многое в происходящем разнится.

Многие поклонники пятого президента Украины готовятся его встречать вместе с представителями партии "ЕС" в аэропорту. При этом они подчеркивают: в большинстве случаев на покупке билетов потратили деньги из "тысячи Зеленского".

Напомним, что о подозрении в государственной измене политику объявили еще накануне Нового года, 20 декабря. Однако лично вручить документ Порошенко не смогли — тот проигнорировал представителей правоохранительных органов, а после улетел за границу.

Политик сразу же заявил, что власть пытается таким образом избавиться от лидера оппозиции, а также предупредил — вернется на Родину не раньше средины января. В "Европейской солидарности" поддержали своего лидера, добавив, что генпрокурор Ирина Венедиктова даже не рискнула лично подписать подозрение Порошенко. По мнению нардепов, такая позиция демонстрирует слабость выдвинутых обвинений.

За время своего пребывания за границей Петр Порошенко успел побывать в Турции, Польше, провести около десятка встреч с высокопоставленными европейскими политиками. Во время каждой из них он поднимал вопрос поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

Накануне католического Рождества в СМИ появилась неподтвержденная информация, что по приезду Петра Порошенко хотят арестовать. Причем залог за него якобы предлагают колоссальный — миллиард гривен. Напомним, что точно такую же сумму просили и за лидера"ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука, который тоже подозревается в госизмене.

В последние дни 2021 года у некоторых из соратников Порошенко по партии прошли обыски по месту жительства. Как рассказали на брифинге "ЕС", правоохранители искали документы, которые бы доказали причастность пятого президента к махинациям с углем в 2014-м. Однако ничего подобного найти не удалось.

В православный Сочельник, 6 января, в Печерском суде Киева выдали разрешение на арест имущества, а также активов Петра Порошенко.

Очень скоро появились и первые слухи о том, будто бы политика планируют арестовать сразу же в аэропорту, когда тот прибудет в Украину. Хотя пограничники опровергли подготовку подобной операции.