Повернення Порошенка до України: всі подробиці, онлайн-трансляція

Політик упевнений, що його не заарештують після приїзду на батьківщину — через відсутність вагомих підстав

У понеділок, 17 січня, очікується прибуття підозрюваного у держзраді лідера партії "ЄС", п’ятого президента України Петра Порошенка до України. Літак нардепа має приземлитися в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (екс-"Жуляни") о 8 ранку.

"Телеграф" стежить за подіями, які передують поверненню політика, і вестиме текстову онлайн-трансляцію того, що відбувається.

У неділю, 16 січня, Порошенко дав спеціальний пресбрифінг журналістам іноземних видань. Він коротко розповів, чим займався під час закордонної поїздки, а також відповів на запитання щодо вручених йому підозр.

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Крім того, він заявив, що не бачить свій арешт реальністю — через відсутність логічних підстав для нього.

"Пан Зеленський нашкодить собі, якщо ухвалить таке рішення", — підкреслив Порошенко.

Відповідаючи на запитання білоруської журналістки про ймовірну схожість його кейсу та ситуацію з Навальним у Росії, політик навіть пожартував. За його словами, Навальний прибув до Москви також 17 січня свого часу. Проте Порошенко переконує: дату ніхто спеціально не вибирав, та й, не зважаючи на схожість, події в Україні та РФ досить різні.

Багато шанувальників п’ятого президента України готуються його зустрічати разом із представниками партії "ЄС" в аеропорту. При цьому вони наголошують: здебільшого на купівлі квитків витратили гроші з "тисячі Зеленського".

Нагадаємо, що про підозру у державній зраді політику оголосили ще напередодні Нового року, 20 грудня. Проте особисто вручити документ Порошенку не змогли — той проігнорував представників правоохоронних органів, а згодом відлетів за кордон.

Політик відразу ж заявив, що влада намагається таким чином позбавитися лідера опозиції, а також попередив — повернеться на Батьківщину не раніше середини січня. У "Європейській солідарності" підтримали свого лідера, додавши, що генпрокурор Ірина Венедиктова навіть не ризикнула особисто підписати підозру Порошенка. На думку нардепів, така позиція демонструє слабкість висунутих звинувачень.

За час свого перебування за кордоном Петро Порошенко встиг побувати у Туреччині, Польщі, провести близько десятка зустрічей із високопоставленими європейськими політиками. Під час кожної з них він порушував питання підтримки України у протистоянні російській агресії.

Напередодні католицького Різдва у ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація, що після приїзду Петра Порошенка хочуть заарештувати. Причому заставу за нього нібито пропонують колосальну — мільярд гривень. Нагадаємо, що таку саму суму просили і за лідера "ОПЗЖ", нардепа Віктора Медведчука, який теж підозрюється в держзраді.

В останні дні 2021 року у деяких із соратників Порошенка по партії пройшли обшуки за місцем проживання. Як розповіли на брифінгу "ЄС", правоохоронці шукали документи, які б довели причетність п’ятого президента до махінацій із вугіллям у 2014-му. Проте нічого такого знайти не вдалося.

У православний Святвечір, 6 січня, у Печерському суді Києва видали дозвіл на арешт майна, а також активів Петра Порошенка.

Незабаром з’явилися і перші чутки про те, ніби політика планують заарештувати одразу ж в аеропорту, коли той прибуде до України. Хоча прикордонники спростували підготовку такої операції.