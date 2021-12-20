Вугільна справа та державна зрада: все, що треба знати про підозри Порошенку та Медведчуку

Статті звинувачення у "вугільній справі" передбачають до 15 років позбавлення волі

Топ-темою передноворічного тижня в Україні обіцяє стати нова підозра п’ятому президентові, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

У понеділок 20 грудня стало відомо, що її виписали співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Мова про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу, вони ж ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей). "Телеграф" вирішив доступно пояснити читачам, про що йдеться, до чого тут один із лідерів партії ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук, і на скільки може сісти Петро Порошенко.

У чому звинувачують Порошенка

За матеріалами СБУ та ДБР п’ятому президентові оголошено підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.

Керівники слідчих підрозділів СБУ повідомили, що під час виконання Порошенком повноважень президента деякий "високопоставлений чиновник" поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік – т.зв. "ДНР" та "ЛНР".

Наголошувалося, що в основу підозри лягли показання свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, а також документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років.

Як пояснив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Булич, все свідчить про те, що президент Порошенко використав свої повноваження та інструменти впливу, щоб вугільні контракти з Південно-Африканською республікою (ПАР) були розірвані. І (нібито на вимогу представників РФ) організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з ОРДЛО.

Слідство вважає, що такі дії були допомогою РФ та терористичним організаціям (т.зв. "ДНР" та "ЛНР") у підривній діяльності проти України. Тому є однією з форм державної зради.

На скільки за це можна сісти

Провадження здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

До чого тут Медведчук

Представники ДБР уточнили, що йдеться про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.

І нагадали, що у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже оголошено про підозру "ще одному з чинних народних депутатів", а також екс-міністру енергетики.

Вони підозрюються у покупці в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти нашої держави підривної діяльності.

Хто ці "фігуранти" – секрет Полішинеля.

Лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, який з травня 2021 року перебуває під домашнім арештом, отримав відповідну підозру ще 8 жовтня.

Йому, як і Порошенку, інкримінують створення перешкод для постачання вугілля з ПАР. Слідство стверджує, що саме це нібито призвело до того, що Росія отримала додаткові важелі тиску, а в Україні розпочалися віялові відключення електрики.

До речі, підставою для підозр стало обнародування так званих "Плівок Бігуса".

Саме на них, як зазначав у коментарі "Телеграфу" політолог Кирило Сазонов, хтось із голосом, схожим на голос Медведчука, вирішує з росіянами питання постачання вугілля та переправлення грошей на окуповані території.

При цьому, зазначає експерт, впливу Медведчука, який на той момент не був навіть нардепом, але був кумом президента РФ і користувався підтримкою Путіна, не вистачило б в Україні для проведення таких рішень.

Натомість його цілком вистачило б у Порошенка. Саме його, схоже, голос Медведчука називає на плівках Першим.

Другий фігурант, про який згадує ДБР – колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Йому підозру оголосили 12 листопада.

Слідчі вважають, що саме Демчишин чинив тиск на "Центренерго" з метою укладання договорів на постачання вугілля з ОРДЛО.

Печерський райсуд Києва навіть дав дозвіл на затримання Демчишина.

Ось тільки цього не сталося. Тому що екс-міністр, за даними ДБР, переховується від українського правосуддя за кордоном. Поза Україною зараз і Порошенко.

Коли зможуть допитати п’ятого президента

За даними ДБР, у зв’язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, його вручили "способом, передбаченим Кримінальним процесуальним Кодексом". А саме – направили за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.

Справа в тому, що слідчі ДБР намагалися вручити Порошенкові повістку про виклик у "вугільній справі" ще в п’ятницю, 17 грудня, в останній день роботи Ради цього року. Але лідер "Європейської солідарності" тоді "риссю" встрибнув у машину і поїхав.

А невдовзі взагалі відбув із країни. Як пояснив його адвокат Ілля Новіков, нині Порошенко перебуває за кордоном, де проводить низку міжнародних зустрічей. А повернеться до України, коли в нього закінчиться відпустка. І це буде вже у новому році. Який обіцяє Україні нові повороти у справі про "вугільну зраду".

Ну, а поки що важливо пам’ятати, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути покарана, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Лихо в тому, що до українського правосуддя, як і до української влади – і минулої, і нинішньої – довіри фактично немає.

До речі, "Телеграф" ще на початку грудня писав, що Порошенку готуються вручити підозру.

Також "Телеграф" повідомляв, що останнім часом Порошенко зміцнив свої політичні позиції – на відміну від Зеленського, який втратив частину підтримки електорату, та навіть вибився у лідери антирейтингу.