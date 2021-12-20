Вугільна справа та державна зрада: все, що треба знати про підозри Порошенку та Медведчуку
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Статті звинувачення у "вугільній справі" передбачають до 15 років позбавлення волі
Топ-темою передноворічного тижня в Україні обіцяє стати нова підозра п’ятому президентові, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.
У понеділок 20 грудня стало відомо, що її виписали співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР). Мова про торгівлю вугіллям із тимчасово окупованими територіями Донбасу, вони ж ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей). "Телеграф" вирішив доступно пояснити читачам, про що йдеться, до чого тут один із лідерів партії ОПЗЖ, нардеп Віктор Медведчук, і на скільки може сісти Петро Порошенко.
У чому звинувачують Порошенка
За матеріалами СБУ та ДБР п’ятому президентові оголошено підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій.
Керівники слідчих підрозділів СБУ повідомили, що під час виконання Порошенком повноважень президента деякий "високопоставлений чиновник" поставив Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік – т.зв. "ДНР" та "ЛНР".
Наголошувалося, що в основу підозри лягли показання свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, а також документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років.
Як пояснив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Булич, все свідчить про те, що президент Порошенко використав свої повноваження та інструменти впливу, щоб вугільні контракти з Південно-Африканською республікою (ПАР) були розірвані. І (нібито на вимогу представників РФ) організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з ОРДЛО.
Слідство вважає, що такі дії були допомогою РФ та терористичним організаціям (т.зв. "ДНР" та "ЛНР") у підривній діяльності проти України. Тому є однією з форм державної зради.
На скільки за це можна сісти
Провадження здійснюється за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Санкціями вищевказаних статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
До чого тут Медведчук
Представники ДБР уточнили, що йдеться про організацію злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
І нагадали, що у вересні-листопаді 2021 року у вказаному провадженні вже оголошено про підозру "ще одному з чинних народних депутатів", а також екс-міністру енергетики.
Вони підозрюються у покупці в ОРДЛО вугілля. На думку слідства, своїми діями фігуранти провадження поставили енергетичну сферу у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій. Що, у свою чергу, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення проти нашої держави підривної діяльності.
Хто ці "фігуранти" – секрет Полішинеля.
Лідер партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, який з травня 2021 року перебуває під домашнім арештом, отримав відповідну підозру ще 8 жовтня.
Йому, як і Порошенку, інкримінують створення перешкод для постачання вугілля з ПАР. Слідство стверджує, що саме це нібито призвело до того, що Росія отримала додаткові важелі тиску, а в Україні розпочалися віялові відключення електрики.
До речі, підставою для підозр стало обнародування так званих "Плівок Бігуса".
Саме на них, як зазначав у коментарі "Телеграфу" політолог Кирило Сазонов, хтось із голосом, схожим на голос Медведчука, вирішує з росіянами питання постачання вугілля та переправлення грошей на окуповані території.
При цьому, зазначає експерт, впливу Медведчука, який на той момент не був навіть нардепом, але був кумом президента РФ і користувався підтримкою Путіна, не вистачило б в Україні для проведення таких рішень.
Натомість його цілком вистачило б у Порошенка. Саме його, схоже, голос Медведчука називає на плівках Першим.
Другий фігурант, про який згадує ДБР – колишній міністр енергетики Володимир Демчишин. Йому підозру оголосили 12 листопада.
Слідчі вважають, що саме Демчишин чинив тиск на "Центренерго" з метою укладання договорів на постачання вугілля з ОРДЛО.
Печерський райсуд Києва навіть дав дозвіл на затримання Демчишина.
Ось тільки цього не сталося. Тому що екс-міністр, за даними ДБР, переховується від українського правосуддя за кордоном. Поза Україною зараз і Порошенко.
Коли зможуть допитати п’ятого президента
За даними ДБР, у зв’язку з неможливістю вручення письмового повідомлення про підозру особисто Порошенку, його вручили "способом, передбаченим Кримінальним процесуальним Кодексом". А саме – направили за місцем проживання, реєстрації, а також за місцем роботи.
Справа в тому, що слідчі ДБР намагалися вручити Порошенкові повістку про виклик у "вугільній справі" ще в п’ятницю, 17 грудня, в останній день роботи Ради цього року. Але лідер "Європейської солідарності" тоді "риссю" встрибнув у машину і поїхав.
А невдовзі взагалі відбув із країни. Як пояснив його адвокат Ілля Новіков, нині Порошенко перебуває за кордоном, де проводить низку міжнародних зустрічей. А повернеться до України, коли в нього закінчиться відпустка. І це буде вже у новому році. Який обіцяє Україні нові повороти у справі про "вугільну зраду".
Ну, а поки що важливо пам’ятати, що згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути покарана, доки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.
Лихо в тому, що до українського правосуддя, як і до української влади – і минулої, і нинішньої – довіри фактично немає.
До речі, "Телеграф" ще на початку грудня писав, що Порошенку готуються вручити підозру.
Також "Телеграф" повідомляв, що останнім часом Порошенко зміцнив свої політичні позиції – на відміну від Зеленського, який втратив частину підтримки електорату, та навіть вибився у лідери антирейтингу.
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