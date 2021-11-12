Рус

Екс-міністру енергетики вручили підозру за купівлю вугілля в ОРДЛО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
106
Володимир Демчишин Новина оновлена 12 листопада 2021, 17:19
Володимир Демчишин

Прокуратура стверджує, що колишній міністр знав, що сприяє економічному розвитку терористів "Л/ДНР".

Володимир Демчишин, який очолював міністерство енергетики з 2014 по 2016 рік, отримав підозру у кримінальній справі за сприяння тероргрупі чи організації.

Про це повідомляє СБУ.

Які факти встановило слідство:

З моменту отримання посади у грудні 2014 та до лютого наступного року підозрюваний призначив представників бойовиків "Л/ДНР" на посади в держпідприємствах на окупованому Донбасі.

Він також змусив державну компанію "Центренерго" укласти договори з окупантами, зокрема, на постачання вугілля з ОРДЛО на суму понад три мільярди гривень. З цих грошей бойовики отримали понад 200 тисяч, що, на думку слідства, допомогло їм зміцнити позиції.

У прокуратурі зазначають, що ексміністра до підписання договорів залучило найвище політичне керівництво держави. У справі про постачання вугілля з ОРДЛО фігурують два підприємства — у Торезі Донецької області та Луганську.

Екснардеп Сергій Лещенко написав, що Демчишин отримав посаду за квотою Петра Порошенка і до свого призначення він працював у компанії, операції якої були афілійовані з інтересами колишнього глави держави.

У цій же справі раніше, як писав "Телеграф", оголосили підозру нардепу Віктору Медведчуку.

Теги:
#Вугілля #Підозра #Володимир Демчишин #ОРДЛО
У місцевих ТРЦ практично не цікавляться у відвідувачів COVID-сертифікатами
В регіонах
Начебто і немає "червоної" зони: як виглядають Черкаси після посилення карантину (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У місцевих ТРЦ практично не цікавляться у відвідувачів COVID-сертифікатами
Начебто і немає "червоної" зони: як виглядають Черкаси після посилення карантину (фото)
Дата публікації
Категорія
Олена Зеленська
Снайпери на дахах: що говорять у поліції та УДО про скандал із візитом Олени Зеленської до Львова
Дата публікації
Категорія
Загиблі воїни
Українські десантники загинули на Донбасі: названі імена (фото)
Дата публікації
Категорія
Квартири не подешевшають, незважаючи на карантин
Ринок нерухомості в кризі через карантин: як можна на цьому заробити
Дата публікації
Категорія
Головним завданням "Палича" було вибивання зізнання із ув’язнених
Хто не співпрацював, того катували: головний кат "Ізоляції" зробив зізнання на відео