Екс-міністру енергетики вручили підозру за купівлю вугілля в ОРДЛО

Прокуратура стверджує, що колишній міністр знав, що сприяє економічному розвитку терористів "Л/ДНР".

Володимир Демчишин, який очолював міністерство енергетики з 2014 по 2016 рік, отримав підозру у кримінальній справі за сприяння тероргрупі чи організації.

Про це повідомляє СБУ.

Які факти встановило слідство:

З моменту отримання посади у грудні 2014 та до лютого наступного року підозрюваний призначив представників бойовиків "Л/ДНР" на посади в держпідприємствах на окупованому Донбасі.

Він також змусив державну компанію "Центренерго" укласти договори з окупантами, зокрема, на постачання вугілля з ОРДЛО на суму понад три мільярди гривень. З цих грошей бойовики отримали понад 200 тисяч, що, на думку слідства, допомогло їм зміцнити позиції.

У прокуратурі зазначають, що ексміністра до підписання договорів залучило найвище політичне керівництво держави. У справі про постачання вугілля з ОРДЛО фігурують два підприємства — у Торезі Донецької області та Луганську.

Екснардеп Сергій Лещенко написав, що Демчишин отримав посаду за квотою Петра Порошенка і до свого призначення він працював у компанії, операції якої були афілійовані з інтересами колишнього глави держави.

У цій же справі раніше, як писав "Телеграф", оголосили підозру нардепу Віктору Медведчуку.