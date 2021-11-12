Укр

Экс-министру энергетики вручили подозрение за покупку угля в ОРДЛО

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Владимир Демчишин Новость обновлена 12 ноября 2021, 17:19
Владимир Демчишин

Прокуратура утверждает, что бывший министр знал, что содействует экономическому развитию террористов "Л/ДНР".

Владимир Демчишин, который возглавлял министерство энергетики с 2014 по 2016 год, получил подозрение в уголовном деле за содействие терроргруппе или организации. 

Об этом сообщает СБУ. 

Какие факты установило следствие: 

С момента получения должности в декабре 2014 и по февраль следующего года подозреваемый назначил представителей боевиков "Л/ДНР" на должности в госпредприятиях на оккупированном Донбассе. 

Он также заставил государственную компанию "Центренерго" заключить договора с оккупантами, в частности на поставку угля из ОРДЛО на сумму более трех миллиардов гривен. Из этих денег боевики получили более 200 тысяч, что по мнению следствия, помогло им укрепить позиции. 

В прокуратуре отмечают, что экс-министра к подписанию договоров привлекло высшее политическое руководство государства. В деле о поставках угля из ОРДЛО фигурируют два предприятия — в Торезе Донецкой области и в Луганске. 

Экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что Демчишин получил должность по квоте Петра Порошенко и до своего назначения он работал в компании, операции которой были аффилированы с интересами бывшего главы государства. 

В этом же деле ранее, как писал "Телеграф", объявили подозрение нардепу Виктору Медведчуку.

Теги:
#Уголь #Подозрение #Владимир Демчишин #ОРДЛО
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