Экс-министру энергетики вручили подозрение за покупку угля в ОРДЛО

Прокуратура утверждает, что бывший министр знал, что содействует экономическому развитию террористов "Л/ДНР".

Владимир Демчишин, который возглавлял министерство энергетики с 2014 по 2016 год, получил подозрение в уголовном деле за содействие терроргруппе или организации.

Об этом сообщает СБУ.

Какие факты установило следствие:

С момента получения должности в декабре 2014 и по февраль следующего года подозреваемый назначил представителей боевиков "Л/ДНР" на должности в госпредприятиях на оккупированном Донбассе.

Он также заставил государственную компанию "Центренерго" заключить договора с оккупантами, в частности на поставку угля из ОРДЛО на сумму более трех миллиардов гривен. Из этих денег боевики получили более 200 тысяч, что по мнению следствия, помогло им укрепить позиции.

В прокуратуре отмечают, что экс-министра к подписанию договоров привлекло высшее политическое руководство государства. В деле о поставках угля из ОРДЛО фигурируют два предприятия — в Торезе Донецкой области и в Луганске.

Экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что Демчишин получил должность по квоте Петра Порошенко и до своего назначения он работал в компании, операции которой были аффилированы с интересами бывшего главы государства.

В этом же деле ранее, как писал "Телеграф", объявили подозрение нардепу Виктору Медведчуку.