Медведчуку огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму: подробности (видео)

Новое подозрение касается "угольного вопроса".

Государственная измена и содействие деятельности террористической организации — по таким статьям оглашено подозрение нардепу Виктору Медведчуку.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие заявило, что после оккупации Россией части Донбасса в 2014 Медведчук мог вступить в сговор с украинским руководством высшего эшелона для создания препятствий поставкам угля из ЮАР.

Свидетельские показания прямо говорят о том, что целью блокировки поставок из РФ была покупка топлива в ОРДЛО. Для этого же и вмешивались в поставки угля из Африки.

Выдержки из показаний свидетелей по делу

Это привело к давлению на Украину со стороны России, а срыв контрактов с ЮАР — к веерным отключениям, сообщают в ведомстве.

СБУ также опубликовало вероятную схему, по которой все происходило, согласно ей, в деле замешаны главари боевиков "Л/ДНР", которые были при власти на оккупированных территориях в 2014 году.

Материалы дела от СБУ

СБУ и Генпрокуратура предоставили аудиодоказательства — запись разговора Медведчука и различных представителей РФ.

Соответствие голоса Медведчука на аудио подтвердила экспертиза. СБУ также сообщает про содействие бизнесмена Сергея Кузяры, которого называют близким к Медведчуку, в заключении договоров с фактически неработающими предприятиями в ОРДЛО. Это два госпредприятия в оккупированных областях — "Шахта имени И.Киселева" и "Луганскуголь".

Расшифровка аудиозаписи

Сумма, которую передали боевикам, по данным СБУ — превышает 200 млн грн. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что следствию известно как про перечисление средств компаниям из ОРДЛО, так и про передачу наличных денег. Он также отметил, что планы, про которые говорят в аудиодоказательствах, были исполнены.

Следствие продолжается, решается вопрос о подозрении для других участников дела.

Ранее "Телеграф" писал, что Виктор Медведчук остался под домашним арестом до 28 октября. Подозрение в госизмене и покушении на расхищение госимущества ему подписали 11 мая.