Медведчуку огласили подозрение в госизмене и содействии терроризму: подробности (видео)
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Новое подозрение касается "угольного вопроса".
Государственная измена и содействие деятельности террористической организации — по таким статьям оглашено подозрение нардепу Виктору Медведчуку.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Следствие заявило, что после оккупации Россией части Донбасса в 2014 Медведчук мог вступить в сговор с украинским руководством высшего эшелона для создания препятствий поставкам угля из ЮАР.
Свидетельские показания прямо говорят о том, что целью блокировки поставок из РФ была покупка топлива в ОРДЛО. Для этого же и вмешивались в поставки угля из Африки.
Это привело к давлению на Украину со стороны России, а срыв контрактов с ЮАР — к веерным отключениям, сообщают в ведомстве.
СБУ также опубликовало вероятную схему, по которой все происходило, согласно ей, в деле замешаны главари боевиков "Л/ДНР", которые были при власти на оккупированных территориях в 2014 году.
СБУ и Генпрокуратура предоставили аудиодоказательства — запись разговора Медведчука и различных представителей РФ.
Соответствие голоса Медведчука на аудио подтвердила экспертиза. СБУ также сообщает про содействие бизнесмена Сергея Кузяры, которого называют близким к Медведчуку, в заключении договоров с фактически неработающими предприятиями в ОРДЛО. Это два госпредприятия в оккупированных областях — "Шахта имени И.Киселева" и "Луганскуголь".
Сумма, которую передали боевикам, по данным СБУ — превышает 200 млн грн. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что следствию известно как про перечисление средств компаниям из ОРДЛО, так и про передачу наличных денег. Он также отметил, что планы, про которые говорят в аудиодоказательствах, были исполнены.
Следствие продолжается, решается вопрос о подозрении для других участников дела.
Ранее "Телеграф" писал, что Виктор Медведчук остался под домашним арестом до 28 октября. Подозрение в госизмене и покушении на расхищение госимущества ему подписали 11 мая.
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