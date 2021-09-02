Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Медведчук проведет под домашним арестом еще два месяца

В четверг, 2 сентября, Печерский районный суд г. Киева продлил круглосуточный домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку (фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь").

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения подозреваемому в государственной измене политику.

Известно, что круглосуточный домашний арест Виктору Медведчуку продлили до 28 октября. Все это время он должен носить электронный браслет.

Сам политик с решением суда не согласился и заявил, что таким образом власть пытается с ним расправиться.

Напомним, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

Уже 13 мая Виктора Медведука отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Суд обязал его носить электронный браслет.

После этого нардеп подал апелляцию, однако 30 июля суд ее отклонил и оставил Медведчуку действующую меру пресечения до 7 сентября.

Также "Телеграф" сообщал, что на заседании суда над Виктором Медведчуком уснул нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашев.