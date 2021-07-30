Суд отклонил апелляцию Медведчука: нардеп останется под домашним арестом (фото)

После рассмотрения апелляционной жалобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука суд отказал в ее удовлетворении и оставил народного депутата под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября.

Судья зачитала соответствующее постановление. Апелляция рассматривалась в Киевском апелляционном суде.

В постановлении говорится, что решение следственного судьи Печерского районного суда о мере пресечения Виктору Медведчуку оставить без изменений, а апелляцию защитников отклонить.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на заседании суда над Виктором Медведчуком уснул нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашев. Ранее суд отправлял Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. В частности, ему вменяют разглашение секретных данных. "Телеграф" рассказывал в чем суть обвинений против Виктора Медведчука.