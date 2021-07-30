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Суд отклонил апелляцию Медведчука: нардеп останется под домашним арестом (фото)

Суд отклонил апелляцию Медведчука: нардеп останется под домашним арестом (фото)
16:03 Сегодня Телеграф

После рассмотрения апелляционной жалобы нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука суд отказал в ее удовлетворении и оставил народного депутата под круглосуточным домашним арестом до 7 сентября. 

Судья зачитала соответствующее постановление. Апелляция рассматривалась в Киевском апелляционном суде. 

В постановлении говорится, что решение следственного судьи Печерского районного суда о мере пресечения Виктору Медведчуку оставить без изменений, а апелляцию защитников отклонить. 

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Суд над Медведчуком

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на заседании суда над Виктором Медведчуком уснул нардеп от ОПЗЖ Александр Лукашев. Ранее суд отправлял Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля.  

Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?

Народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. В частности, ему вменяют разглашение секретных данных. "Телеграф" рассказывал в чем суть обвинений против Виктора Медведчука. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Апелляция, Виктор Медведчук, Киевский апелляционный суд, Домашний арест.
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