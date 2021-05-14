Медведчука заперли в золотой клетке: что дальше?

В четверг, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Судья назначил нардепу круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 год. При этом Медведчук должен будет носить электронный браслет.

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" решение суда и то, как могут события развиваться дальше.

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает: "Несомненно, публика жаждала крови – ареста, пребывания в СИЗО, огромного залога и прочих наказаний для подозреваемого. Классовая ненависть остается важным мотивом для эмоциональных оценок происшедшего. И запрос на более серьезные меры весьма вероятно будет удовлетворен в краткосрочной перспективе. Это может быть обжалование решения Печерского суда в апелляции, и к следующему суду прокуратура может подготовить более веские доказательства для обоснования своих обвинений. Либо же запрос общества получит желаемые жесткие действия во время борьбы со следующими топ-фигурантами громких дел. Ведь у нас на подходе и санкции против контрабандистов, и борьба с олигархами".

По мнению эксперта, главный политический итог "дела Медведчука" на сегодня – президент Зеленский продемонстрировал, что в стране не существует неприкасаемых. Этот сигнал, считает Игорь Попов, с воодушевлением поддерживает общество, и с опаской воспринимают элиты.

"Президент объявил поход против олигархов, и борьба с многоголовым драконом будет долгой и состоять из десятков битв, не всегда победных, – прогнозирует эксперт. – Но выбор класса олигархов как врага позитивно воспринимается гражданами. И они даже будут готовы простить выход за процессуальные рамки или отдельные поражения. Лидеры же финансово-промышленных групп будут готовить юридические линии защиты, а возможно даже обсуждать единый фронт противодействия угрозе".

Игорь Попов подчеркивает, что Запад в последнее время неоднократно посылал сигналы о том, что олигархи являются угрозой национальной безопасности Украины. В особенности это касается связанных с Российской Федерацией лиц.

"Поэтому со стороны западных стран можно ожидать помощи в виде конфиденциальной информации, санкций или даже содействия в аресте активов и их возврате в Украину. Что касается России, то ее реакция на "дело Медведчука" будет ожидаемо негативной. И можно ожидать определенных спецопераций возмездия, – прогнозирует эксперт. – Пока же Медведчук, кроме потери медиа-активов, ограничен в политической деятельности. Он не сможет принимать участие в заседаниях парламента, в мероприятиях вне своего дома, а также проводить встречи за границей. Это станет катализатором внутренних процессов во фракции и партии, а также возможностью для новых лидеров в соответствующем политическом спектре".

Профессор, доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин обращает внимание, что избрание Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, после предъявления подозрения в государственной измене и требования прокуратурой содержания под стражей с многомиллионным залогом, преподносится многими как некий "выигрыш" данного пророссийского политика и как некая слабость властей. Возможно, тактически, политически и, особенно, информационно это так и выглядит. Но с точки зрения права, а также долгосрочной политической перспективы поздравлять тут фигурантов производства не с чем, уверен эксперт.

"Напомню, что избирая меру пресечения, следственный судья должен оценить две принципиальные вещи. Это обоснованность подозрения и уровень рисков от поведения подозреваемого. Если подозрение не обоснованно – никакая мера пресечения не избирается вообще. Сейчас еще нет текста решения по домашнему аресту Медведчука, но очевидно, что подозрение следственный судья признал обоснованным. И это очень и очень плохая новость для всего филиала "русского мира" в Украине. Впрочем, тут стоит подождать, во-первых, полного текста решения, во-вторых – дождаться решения апелляции, которое должно быть скоро, но на практике может затянуться на месяц-другой. Если апелляция подтвердит позицию обоснованности подозрения – то это "развяжет руки" правоохранителям по многим другим лицам", – поясняет Борис Бабин.

Он также отмечает, что часто на "жесткость" меры пресечения фактически влияют не только риски, но и степень обоснованности подозрения, хотя в теории этого быть не должно.

"И тут стоит напомнить, что дела по государственной измене в Украине не всегда заканчиваются обвинительным приговором даже относительно очевидно неправомерных деяний. Это обусловлено архаичностью норм уголовного права, которые мы унаследовали с советских времен, и для успешного применения которых были крайне желательны "явки с повинной" "врага народа" в чекистском подвале. Также для обвинительного приговора такого рода были крайне желательны адвокаты "советской закалки" типа самого Медведчука, признававшего, например, в ныне общеизвестном деле Стуса, как свидетельствуют документы, вину своего подзащитного, – подчеркивает Борис Бабин. – Поскольку теперь у Медведчука адвокаты совсем другие, работающие на клиента, а не на "партию и правительство" – до решения суда в его деле по сути будет долгий и насыщенный событиями путь. И следственный судья это прекрасно понимает. В состязательном процессе данную "корявую" советскую букву уголовного закона о госизмене применять сложно в принципе и судьи это также прекрасно понимают".

Также, по мнению эксперта, судья просто не может не принимать к сведению ни статус Медведчука как якобы "оппозиционного лидера", ни массовое обращение народных депутатов о "взятии на поруки".

Но и тут Медведчук "выиграв – проиграл", считает Борис Бабин. И поясняет: "Ведь получи он мерой пресечения залог с содержанием под стражей, залог был бы моментально внесен. И через два дня фигурант был бы на "рабочем месте" в парламенте и занялся бы "широкой политической деятельностью". А теперь Медведчук заперт "в золотой клетке", к которой у общества и медиа очень быстро пропадет интерес. Также представляется, что именно такая мера пресечения, скорее всего, "устоит" в апелляции. Но тут гарантий не может дать, естественно, никто".

Журналисты "Телеграфа" подробно разобрались в хитросплетениях правоохранительной машины и максимально простыми словами изложили суть дел против Медведчука и Козака.

По словам Виктора Медведчука, народный депутат Украины от фракции "ОПЗЖ" Тарас Козак, который наряду с ним подозревается в госизмене, находится в Беларуси.