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Среда, 12.05.2021
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Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
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Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами

Миллиарды, которые у нас украли: три дела против Медведчука и Козака простыми словами
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф

Уже почти сутки в Украине гремит дело Виктора Медведчука. Офис генпрокурора и СБУ разразились сразу тремя уголовными производствами, в которых фигурирует глава политсовета партии "ОПЗЖ", а также его соратник по политической силе Тарас Козак. Им пытаются вручить подозрения, в среду Медведчук явился в Офис генерального прокурора.

Тем временем для многих украинцев до сих пор остается непонятным - что же вменяют Медведчуку и Козаку. Из уст Баканова и Венедиктовой прозвучали громкие фразы о госизмене и огромные денежные суммы, замешанные в этих делах. На сайте СБУ публикуют схемы и даже аудиозаписи, якобы доказывающие преступность действий кума Путина.

Журналисты "Телеграфа" подробно разобрались в хитросплетениях правоохранительной машины и максимально простыми словами изложили суть дел против Медведчука и Козака.

38 миллиардов мимо украинской кассы

Еще в 2012 году в Украине работала некая фирма "Новые проекты", которое занималось добычей газа из месторождений. В прокуратуре говорят, что связана она была с Виктором Медведчуком.

Сколько месторождений было в орбите "Новых проектов" - достоверно неизвестно. Но как минимум об одном следствие знает точно – месторождение "Глубокая" в районе Крыма. Как удалось выяснить "Телеграфу", находится оно близ Керчи (см. карту)

Глибоке

Как все мы знаем, после оккупации Крыма в 2014 году Российская Федерация не подпускает к побережью Крыма никого, кроме своих людей. И уж точно с тех пор "Глубокая" перестала приносить налоги украинскому государству (если вообще когда-нибудь приносила).

Но, как утверждают в Офисе генпрокурора, "Новые проекты" (которые, не забываем, связаны с Медведчуком), были после оккупации, в 2015 году, перезарегистрированы уже на территории России. Таким образом, газ продолжили добывать из месторождения "Глубокая", а налоги от этой деятельности якобы уже шесть лет идут Российской Федерации.

Мало того, Медведчук, судя по всему, передал правительству РФ данные о местонахождении "Глубокой" и всю документацию, которая должна была максимально облегчить россиянам поиски газа в этому участке. Речь о времени и ресурсах на поиски.

К слову, газа в этом месторождении в денежном эквиваленте – на 38 млрд грн. Или 1,36 млрд долларов.

Причем тут Козак? В СБУ говорят, что именно с его помощью удалось переоформить ООО "Новые проекты" в России. Любопытно, что в этом деле замешан второй Козак - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак, разговоры с которым якобы вел Медведчук.

Секретное подразделение ВСУ

По второму делу рассказали совсем мало. В СБУ говорят, что Медведчук направил Тарасу Козаку, который был в РФ, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения ВСУ.

Произошло это в августе 2020 года. Украинские правоохранители оценили этот жест как "подарок для спецслужб РФ", ведь то, что передал кум Путина соседям – серьезно ударило по обороноспособности нашего государства.

Больше об этой истории расскажут, видимо, уже в ходе судебного процесса.

Вещает "Луч"

Третий эпизод касается информационной войны. По словам главы СБУ Ивана Баканова Медведчук стоял за спиной организации "Луч". Эта "организация" должна заниматься украинцами, которые искали варианты трудоустройства за рубежем.

Схема проста – "Луч" должен был предлагать украинцам хорошую работу в РФ с достойными условиями (так, чтобы точно не хуже, чем в Европе). Данные тех, кто хотя бы приходили на собеседование – собирали, чтобы потом использовать их в различных проектах антиукраинской пропаганды.

Касалась схема не только заробитчан, но и соискателей высшего образования из Украины.

Медведчук скрин

Медведчук отреагировал на все обвинения текстом на русском языке на официальном сайте его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь":

"Настоящей целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу властей подозрения в государственной измене. Все, что происходит со мной, является политической расправой моей принципиальной позиции. Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь скрываться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости ".

 Где оба фигуранта?

В правоохранительных органах говорят, что Козак сейчас в РФ и возвращаться в родную страну не планирует. А Медведчук въехал в Украину 8 мая и пока не выезжал. Сейчас он находится в Киеве, сообщает корреспондент "Телеграфа".

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Украина, РФ, Госизмена, Виктор Медведчук, Тарас Козак.
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