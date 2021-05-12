Виктор Медведчук объявился в Киеве (видео)

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16:23 Сегодня Телеграф

Нардеп и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в госизмене, приехал на допрос в Генпрокуратуру. 

Журналистам депутат заявил, что скрываться он не собирается, не чувствует своей вины и убежден, что все происходящее - политические репрессии.

По словам Медведчука, вчера в его доме происходили обыски, однако он с женой Оксаной Марченко был не в столице. 

"Когда узнали во второй половине дня, что проходят обыски, сегодня утром выехали и вернулись назад. Естественно, я не собираюсь скрываться ни от кого, готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины", - заявил нардеп перед тем, как зайти на допрос.

Также Медведчук заявил, что готов к возможному аресту, однако считает подобные действия незаконными.

Как сообщалось ранее, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Генпрокуратура, Допрос, Госизмена, Виктор Медведчук, Дело Медведчука, ОПЗЖ.
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