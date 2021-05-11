Медведчука хотят арестовать и подозревают в госизмене: подробности от ГПУ

Нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение.

Об этом сообщила у себя в Фейсбук генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых", - написала она.

По ее словам, они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма.

"По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установлению и вручения ему ходатайства о содержании под стражей", - добавила Венедиктова.

"Телеграф" обратился за комментарием к Службе безопасности.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - заявили в СБУ.

Как сообщалось ранее, у Медведчука прошли обыски в доме по улице Монтажников в Киеве, проходят обыски.