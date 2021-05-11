Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука

Во вторник, 11 мая, у олигарха Виктора Медведчука, против которого СНБО ввел санкции, проходят обыски в доме по улице Монтажников в Киеве, проходят обыски.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источник в СБУ.

На данный именно в своих столичных апартаментах проживает Медведчук с семьей, пока в его основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов ранее назвал 13 олигархов, которыми в ближайшее время собирается заняться Совет в рамках деолихархизации в Украине. Интересно, что по данным бывшего нардепа Сергея Лещенко, под критерии олигархов, согласно законопроекту об олигархах, который инициировал президент Владимир Зеленский, попадут: