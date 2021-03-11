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СБУ разоблачила схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов на заправках Glusco

СБУ разоблачила схему по теневой реализации некачественных нефтепродуктов на заправках Glusco
17:59 Сегодня Телеграф Фото: nefterynok.info

В четверг, 11 марта, Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственная налоговая служба (ГНС) проводят масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком, против которого ранее по решению СНБО были введены санкции.

Об этом сообщает "enkorr.ua".

В распоряжение издания попали решения суда, согласно которым Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств, начатых 30 января 2019 г., по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

Как рассказал "enkorr.ua" сотрудник в центральном офисе компании, на данный момент СБУ изымает документацию и пломбирует колонки.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", - поделился источник издания, который пожелал остаться неизвестным. Он также уточнил, что "кое-где доходит до рукопашной".

Обыски на Глуско Медведчука

Обыски на Глуско Медведчука

Обыски на Глуско Медведчука

Как уточняет nefterynok.info, обыски проводятся, например, на заправках сети в Киеве - по ул. Новоконстантиновская, 4в и по адресу Луговая,  9. Как сообщает издание, "сотрудники АЗС напуганы". Отмечается, что АЗС Glusco все еще работают в Житомире. В Харькове, Запорожье, как и в Киеве, заправки закрыты.

Позже факт обысков  подтвердили в пресс-центре СБУ, уточнив, что ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

"В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - уточнили в ведомстве.

Обыски на Глуско

Как добавили в Офисе генпрокурора Украины, следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, злоупотребления служебным положением и умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Обыски на Глуско

Кроме того, обыски на заправочной сети Glusco, прокомментировал секретарь СНБО Александр Данилов.

"Я же говорил, что узнаете интересные вещи", - сказал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ проводила обыски у журналистов "1+1".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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СБУ, Виктор Медведчук, Glusco.
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