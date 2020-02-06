Обыски в "1+1": СБУ пришла с обысками к трем журналистам

Новости Украины:СБУ провела обыски в квартирах трех журналистов "1+1".

В рамках расследования прослушке премьер-министра Алексея Гончарука СБУ провела обыски в квартирах трех сотрудников телеканала "1+1".

Об этом в эфире ТСН рассказал руководитель департамента журналистских проектов телеканала Максим Шиленко.

По его словам, по домашним адресам с обысками пришли к трём журналистам - Денису Данько, Евгению Куксину и Александру Низовцеву, рабочие места которых обыскивали, согласно постановлению СБУ.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1+1 давно", - рассказал Шиленко.

Информацию об этом подтвердил и нардеп от партии "Слуга народа" и бывший руководитель программы "Деньги" на телеканале "1+1" Александр Дубинский.

Напомним, ранее Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски на телеканале "1+1" проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконной прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщалось, СБУ вечером 5 февраля начала обыски в здании телеканала "1+1". По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, следственные действия производятся по решению суда. При этом в СБУ подчеркнули, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.