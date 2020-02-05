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Обыски в "1+1": Баканов объяснил ситуацию

Обыски в "1+1": Баканов объяснил ситуацию
23:18 Ср, 5 Февраль 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Бакаонов говорит, что ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может.

Глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что обыски в офисе телеканала "1+1" являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И не может идти в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - отметил Баканов.

По мнению главы СБУ, журналисты должны быть заинтересованы в установлении истины по этому резонансному делу и всесторонне содействовать расследованию.

Как сообщалось, ранее стало известно, что в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.

В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)

"В помещении "1+1 media" на ул. Куреневской действительно проходят обыски", - сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина" в головном офисе медиахолдинга.

Вместе с тем, в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи, якобы, "слил" журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин.

Интернет-издание "Детектор медиа" пишет, что сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова премьер-министра Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

Причины обыска на 1+1: комментарий СБУ

В свою очередь интернет-издание "BBС.Украина" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что именно в этом помещении, где проходят обыски, есть компьютер, на котором монтировались "пленки Гончарука".

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

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СБУ, Обыски, Иван Баканов.
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