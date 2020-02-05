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Причины обыска на 1+1: комментарий СБУ

Причины обыска на 1+1: комментарий СБУ
19:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:Согласно заявлению ведомства, обыски на 1+1 не связаны с деятельностью телеканала.

Обыски, которые проводятся в здании телеканала "1+1" в Киеве, не связаны с его деятельностью.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ними аудиофайлов, полученных незаконным способом", - говорится в сообщении.

Также следственные действия проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств, добавили в СБУ.

"Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не осуществляется", - отмечается в сообщении.

Как известно, СБУ вечером 5 февраля начала обыски в здании телеканала "1+1".

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По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, следственные действия осуществляются по решению суда.

Помощник народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Куницкого Владимир Тимофийчук заявил, что обыски проходят в редакции программы "Секретные материалы", которую раньше вел Александр Дубинский.

По данным СМИ, обыски проходят по делу о незаконном прослушивании и записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука. Якобы монтирование файла разговоров, которые были обнародованы в Telegram-канале, произошло на компьютере одного из журналистов телеканала.

В то же время журналисты телеканала проводят прямую трансляцию следственных действий. Отмечается, что обыски проходят в редакции программы "Гроши" и "Секретные материалы".

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Киев, Украина, СБУ, Обыск, Телеканал, 1+1, Канал 1+1, Обыски.
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