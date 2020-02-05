В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском на канал 1+1 (Видео)

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками на телеканал 1 + 1 по адресу Куреневская, 18.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Александр Дубинский.
"Прямо сейчас на телеканале 1 + 1 по адресу Куреневская, 18 - идет обыск. Маски-шоу организовано СБУ", - написал Дубинский.
Нардеп отметил, что выезжает на место событий.
Журналист телепрограммы "Секретные материалы" Владимир Тимофийчук запустил на Facebook онлайн-трансляцию происходящего.
Журналист телеканала отметил, что следственные действия проводятся по решению суда по делу о записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука.