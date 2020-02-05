Ранил полицейских: В Донецкой области задержали мужчину, который открыл огонь по сотрудникам Нацполиции

Новости Украины:В Донецкой области задержали мужчину, который обстрелял и ранил трех полицейских.

В Донецкой области наряды полиции прибыли на помощь мужчине, которому угрожала оружием нетрезвая компания. В ходе задержания злоумышленников трое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщили в ГУНП в области.

Так, 5 февраля, в половине третьего ночи в Славянский отдел полиции позвонил житель села Никольское с сообщением, что ему угрожают оружием.

На помощь заявителю прибыла группа реагирования полиции, которая обнаружила двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании один из дебоширов напал на наряд ГРПП и участников следственно-оперативной группы. Во время обезвреживания злоумышленника трое сотрудников полиции получили травмы.

У другого участника конфликта изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова.

Правонарушители оказались жителями села Никольское и села Крестище 1992 и 2001 годов рождения.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры Славянским отделом полиции начато досудебные расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.2 ст. 345 (умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей).