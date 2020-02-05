Грипп продолжает "косить" украинцев: эпидемический порог растет

Новости Украины:За неделю в Украине гриппом заболели 260 871 человек, от осложнений умерли два человека.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 260 871 человек, из них 67,8% - дети.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 682,2 на 100 000 населения, что на 43,1% больше эпидемического порога по Украине.

"Почти во всех областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности. Только в городе Киев, Черниговской, Харьковской и Луганской областях не превышен эпидемический порог. Напоминаем, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости", - говорится в сообщении.

В МОЗ рассказали, что за прошедшую неделю в Украине зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа.

"За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР (с начала эпидемического сезона - 15)", - рассказали в ведомстве.

Также Минздрав отмечает, что умершие не были привиты от гриппа.