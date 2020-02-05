Смертельный китайский коронавирус: Зеленский поддержал власти КНР

Новости Украины:Владимир Зеленский выразил поддержку гражданам Китая, которые борются с эпидемией коронавируса.

В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в письме главе КНР Си Цзиньпину, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что Зеленский от имени народа Украины выразил соболезнования по причине гибели граждан Китая от осложнений, которые вызвала эпидемия коронавируса.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - написал Зеленский.

Также Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР вскоре преодолеет опасную болезнь.