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Китайский коронавирус: МОЗ получил тест-системы для детальной диагностики

Китайский коронавирус: МОЗ получил тест-системы для детальной диагностики
16:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Всемирная организация здравоохранения передала в Украину тест-системы для диагностики нового коронавируса.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса находятся на таможенной границе Украины.

Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности со Всемирной организацией здравоохранения относительно дополнительной поставки тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он.

Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло

Кроме того, Скипальский отметил, что "в 11 случаев пациентов, у которых были подозрения на коронавирус, заболевание не подтвердилось, еще двое находятся на диагностике".

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Украина, Китай, Минздрав, МОЗ, Вирус, Коронавирус.
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