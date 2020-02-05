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Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло

Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
09:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) общее число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 24 324 человека, смертельный исход зафиксирован в 490 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,887 тыс. человек, смертельных случаев - на 65, все зафиксированы в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса.

В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 185 тыс. 555 человек, 892 человека выписаны после успешного похождения курса лечения.

На китайских территориях за пределами материковой части страны с декабря прошлого года зафиксированы 38 случая заболевания: 18 (включая один случай летального исхода) - в Гонконге, 10 - в Макао, и 10 - на Тайване.

Минздрав: В Украине нет коронавируса

Напомним, по состоянию на 4 февраля количество умерших от коронавируса в Китае составляет 427. Общее количество заражений в провинции Хубэй возросло до 13 522 случаев. При этом 396 пациентов выздоровели. Наличие коронавируса зарегистрировали уже в 24 странах.

Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Напомним, врачи из Таиланада заявляют, что нашли эффективную комбинацию лекарств против нового коронавируса из Китая.

Как сообщалось, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором чиновники утвердили план предотвращения занесения и распространения на территории государства нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.

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Китай, КНР, Хубэй, Короновирус, 2019-nCoV.
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