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Понедельник, 03.02.2020

Построенная за 10 дней больница в Ухане начала принимать пациентов (Видео)

Временная больница в китайском городе Ухань, строительство которой началось после вспышки нового типа коронавируса, начала в понедельник принимать первых пациентов, сообщает агентство Associated Press. Больница "Хошэньшань" рассчитана на 1 тыс. мест. Строительство началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами. В больнице будут работать прибывшие в Ухань специальные медицинские команды из Народно-освободительной армии Китая. Вторая больница, также расположенная в Ухане, как ожидается, начнет работу 6 февраля. Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 17 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 360 случаях. 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Китай, Больница, Грипп, Вирус, Ухань, Коронавирус в Китае.
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