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Вторник, 04.02.2020
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Минздрав: В Украине нет коронавируса

Минздрав: В Украине нет коронавируса
11:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая коронавируса.

По состоянию на утро 4 февраля, в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано. Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорт Борисполь обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций было отклонены подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV, и установлен диагноз "ОРВИ", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что по состоянию на 4 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 20 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 - летальные. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира.

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Как сообщалось, в понедельник, 3 февраля, состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором чиновники утвердили план предотвращения занесения и распространения на территории государства нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.

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Все по теме:

Минздрав, Кабмин, Больницы, Коронавирус, 2019-nCoV.
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