"Уханьская" эпидемия: Украина получит тест-системы на следующей неделе

Новости Украины:Украинские лаборатории получат тесты для выявления коронавируса на следующей неделе.

Минздрав обеспечит лаборатории тест-системами для выявления вирусов гриппа, тест-системы для выявления коронавируса 2019nCoV будут на следующей неделе.

Об этом на брифинге заявил директор Директората общественного здоровья Андрей Скипальский.

"Собрана потребность в тестовых системах лабораторий по циркулирующим вирусам. Это тест-системы для выявления тех вирусов гриппа, циркулирующих в Украине. Когда мы говорим о тест-системе на новый коронавирус, мы говорили что в течение 10 дней такие тест-системы появятся, они появятся примерно на следующей неделе. Мы имеем согласование от ВОЗ. Должно быть 30 комплектов", - сказал Скипальский.

Что касается разработки украинским ученым тест-систем для выявления нового коронавируса, Скипальский заявил, что Минздрав пока не располагает информацией о том, что такие разработки ведутся.

Он уточнил, что тест-системы, которые Украина получит на следующей неделе, будут предоставлены в качестве гуманитарной помощи.

"Мы не закупаем, мы получаем гуманитарную помощь", - добавил Скипальский.

Как сообщалось, на данный момент в мире от нового коронавируса нет вакцин, ведутся разработки по тест-системам для его обнаружения. Сейчас в Украине пациентов с подозрением на возможное инфицирование коронавируса 2019nCoV проводят тестирование на циркулирующие штаммы гриппа, в случае отрицательных результатов образцы отправляют на исследование в референс-лабораторий, определенных ВОЗ.