Смертельный китайский коронавирус: как уберечь себя и родных

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15:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru

Новости шоу бизнеса:Эксперты рассказали о способах защиты от коронавируса, который стремительно распространяется.

Опрошенные изданием AsiaOne эксперты рассказали о способах защиты от коронавируса. По словам врачей, предупредить болезнь может прививка от гриппа и витамин С.

Доктор Джойс Лай, врач общей практики из Гонконга, заявила, что еще не поздно получить прививку от гриппа. По ее словам, это особенно важно для молодежи, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Лай напомнила, что прививку нельзя делать, если человек переносит болезнь в острой фазе.

Также врач посоветовала простудившимся людям не покидать дом в течение 24 часов после того, как температура спадет, затем измерить температуру еще раз и только после этого выходить на улицу, чтобы не подхватить более серьезное заболевание.

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"Мойте руки, позаботьтесь о своем теле, высыпайтесь, ешьте что-нибудь питательное — тогда вам не нужно будет переживать", — сказала Лай.

Диетолог Салли Пун назвала топ-3 веществ, обеспечивающих крепкую иммунную систему: это витамин С, цинк и железо. Преимущества витамина С для повышения иммунитета хорошо известны, а Пун напомнила, что витамином С нужно озаботиться еще до появления симптомов простуды и гриппа. Она посоветовала получать его в естественной форме — из апельсинов, грейпфрутов и киви, а также из гуавы, болгарского перца и брокколи.

Дефицит цинка связан с повышенной восприимчивостью к пневмонии и другим инфекциям у детей и пожилых людей, подчеркнула Пун. Чтобы цинка в организме было достаточно, необходимо есть мясо птицы, обогащенные хлопья для завтрака, бобы и орехи (кешью и миндаль).

Дыхание через нос вместо рта — это одна из лучших вещей, которую можно сделать во время вспышки вируса, заявил тренер по дыханию Брайан Лай. Когда воздух поступает в организм через нос, он нагревается, увлажняется и фильтруется, прежде чем попасть в легкие. Продолжайте дышать через нос, даже когда носите маску, посоветовал Ли.

Личный тренер Сантьяк Серрано призвал не забывать о физических нагрузках и разнообразить тренировки, задействуя больше групп мышц.

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Новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 362 человека, общее число заболевших в Китае превысило 17 тысяч, а выздоровели 475 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Великобритании, Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США. Всего за пределами Китая к 3 февраля зарегистрировали 151 случай заболевания.

31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Пациентов госпитализировали в Забайкалье и Тюменской области, оба они — граждане Китая. 3 февраля врачи сообщили, что пациенты чувствуют себя нормально.

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Китай, Советы, Эпидемия, Защита, Вирус, Профилактика, Коронавирус.
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