"Уханьский" коронавирус: Украина готовится к эвакуации граждан из Китая

Новости Украины:Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.

Эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Четкая дата пока не установлена, об этом сегодня говорилось на совещании Мининфраструктуры. (...) На совещании правительства речь шла, что на протяжении недели, совещание было в пятницу ",- сказал он.

"Вы получите официальное сообщение от ведомств, когда будет понятна четкая дата и, самое главное, будут готовы все мероприятия для карантинизации", - добавил он.

Кроме того Скипальский отметил, что на следующей неделе планируется поставка тест-систем для диагностики нового коронавируса.