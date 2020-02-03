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Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая

Украинцев предупреждают о задержках посылок из Китая
15:11 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Из-за вспышки коронавируса часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай, что привело к задержкам доставки почтовых отправлений из Китая.

В Укрпочте заявили, что сроки доставки почтовых отправлений из Китая могут быть изменены, потому что часть авиалиний сократили рейсы в Китай.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас часть авиалиний временно сократила или отменила рейсы в Китай. Однако национальный почтовый оператор продолжает прием почты и сразу же после возобновления авиасообщения с Китаем отправления будут доставлены в эту страну.

Общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены

Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Также в госкомпании прокомментировали безопасность посылок из Китая, в связи со вспышкой коронавируса.

"О вспышках коронавируса в Китае - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Она сообщает о безопасности посылок. Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения.

Укрпочта следит за ситуацией и находится на постоянной связи с Министерством здравоохранения в Украине и нашими партнерами в Китае.

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Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

В официальных предназначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотрр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ", - сообщают в "Укрпочте".

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Китай, Укрпочта, Почта, Короновирус, Посылки из Китая.
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