Скачать
Понедельник, 03.02.2020
Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу
Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
В Киеве проходит встреча Зеленского и Эрдогана: онлайн
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Экс-игрок Динамо отказался переходить в российский чемпионат
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)
Сыну Джона Леннона удалили злокачественную опухоль (Фото)

Гонконг изолирован: Власти закрыли почти все пункты пропуска на границе с Китаем

Гонконг изолирован: Власти закрыли почти все пункты пропуска на границе с Китаем
13:30 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Власти Гонконга перекрыли большинство пунктов пропуска на границе с Китаем.

Власти Гонконга приняли решение закрыть подавляющее большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем, чтобы не допустить вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на постановление главы местной администрации Керри Лам.

Она уточнила, что продолжат функционировать только два режима пропуска — на морском мосту Shenzhen Bay, который связывает Гонконг с соседним Шэньчжэнем, а также на туннельно-мостовом переходе Гонконг-Макао-Чжухай.

По ее словам, данное решение никак не связано с забастовкой медицинских работников, которые требуют полного закрытия границы с материковым Китаем, чтобы предотвратить вспышку в мегаполисе коронавирусной инфекции.

Поездом в Пхеньян нельзя: В России РЖД приостановили сообщение с Северной Кореей

С 30 января правительство Гонконга уже приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком. Был закрыт ряд погранпереходов. Аэропорт Гонконга остается открытым для приема рейсов из китайских городов, однако их количество было сокращено в два раза. 

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15. Из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Гонконг, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Деньги очень дорогие": Гончарук назвал "одну из главных проблем нашей экономики"
02 BMW показала самые дешевые бензиновые седаны (Фото)
03 Модные советы от Андре Тана: какие вещи помогут скрыть лишние килограммы (Видео)
04 Авиакатастрофа МАУ: Иран и Украина не сошлись в вопросе размера компенсаций
05 Уменьшение числа нардепов и пропорциональная система выборов: что будет рассматривать Рада на новой пленарной неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине стартует регистрация на ВНО
В Украине стартует регистрация на ВНО
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Укрнафта и Укртрансгаз подписали мировое соглашение
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Том Фелтон попросился на роль Джеймса Бонда
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь