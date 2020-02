Гонконг изолирован: Власти закрыли почти все пункты пропуска на границе с Китаем

Власти Гонконга приняли решение закрыть подавляющее большинство погранпереходов на границе с материковым Китаем, чтобы не допустить вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на постановление главы местной администрации Керри Лам.

Она уточнила, что продолжат функционировать только два режима пропуска — на морском мосту Shenzhen Bay, который связывает Гонконг с соседним Шэньчжэнем, а также на туннельно-мостовом переходе Гонконг-Макао-Чжухай.

По ее словам, данное решение никак не связано с забастовкой медицинских работников, которые требуют полного закрытия границы с материковым Китаем, чтобы предотвратить вспышку в мегаполисе коронавирусной инфекции.

С 30 января правительство Гонконга уже приостановило паромное и железнодорожное сообщение с материком. Был закрыт ряд погранпереходов. Аэропорт Гонконга остается открытым для приема рейсов из китайских городов, однако их количество было сокращено в два раза.

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Гонконге достигло 15. Из-за эпидемиологической угрозы здесь были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия, продлены до марта школьные каникулы.

Li Zhendong was the first patient diagnosed with #coronavirus in Jingzhou City, Hubei Province. After 16 days of fight against the disease, he was cured and discharged from the hospital. Li shared his experience online: pic.twitter.com/WgwpQFWHSM

— Sixth Tone (@SixthTone) February 1, 2020