Как две капли воды: как выглядят наследники Григория Чапкиса
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Дети хореографа пошли по его стопам
Григорий Чапкис – легенда танцев в Украине. Он популяризировал народные танцы по всему миру, являясь участником ансамбля под руководством Павла Вирского. Маэстро не стало в 2021 году, однако у него осталось двое наследников.
В украинского хореографа есть двое детей: 66-летняя Лилия и 45-летний Грег. Они многие годы проживают за границей.
Как сложилась жизнь наследников Чапкиса
Лилия большую часть жизни обитает в Италии. Там она владеет балетной студией в итальянском городе Ареццо.
Дочь Чапкиса состояла в браке с артистом оперетты Евгением Сафрончиком. У них появилась дочь Анна. Супруги перебрались в Италию, когда девочке было 13 лет. Анна стала в Италии популярной моделью и актрисой. Она победила на конкурсе "Мисс Тоскана" и заняла четвертое место на "Мисс Италия".
Младшая дочь Лилии – Виктория – училась в Киевской хореографической академии. Сейчас она тоже строит свою жизнь в Италии. Женщина работает с мамой в танцевальной студии.
А вот сын Чапкиса — Грег — построил успешную танцевальную карьеру в США. Он открыл свою хип-хоп-студию в Сан-Франциско.
Грег женился на американке Эмбер. У них есть двое сыновей — 16-летний Николай и 8-летний Максим.
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