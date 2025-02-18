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Как две капли воды: как выглядят наследники Григория Чапкиса

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Что известно о наследниках Григория Чапкиса Новость обновлена 18 февраля 2025, 10:32
Что известно о наследниках Григория Чапкиса. Фото Коллаж "Телеграфа"

Дети хореографа пошли по его стопам

Григорий Чапкис – легенда танцев в Украине. Он популяризировал народные танцы по всему миру, являясь участником ансамбля под руководством Павла Вирского. Маэстро не стало в 2021 году, однако у него осталось двое наследников.

В украинского хореографа есть двое детей: 66-летняя Лилия и 45-летний Грег. Они многие годы проживают за границей.

Как сложилась жизнь наследников Чапкиса

Лилия большую часть жизни обитает в Италии. Там она владеет балетной студией в итальянском городе Ареццо.

Лилия Чапкис что известно
Лилия Чапкис руководит балетной школой, фото с ее инстаграма
Лилия Чапкис где сейчас
Лилия Чапкис живет в Италии, фото с ее инстаграма
Лилия Чапкис где сейчас
Лилия Чапкис в национальном костюме, фото с ее инстаграма

Дочь Чапкиса состояла в браке с артистом оперетты Евгением Сафрончиком. У них появилась дочь Анна. Супруги перебрались в Италию, когда девочке было 13 лет. Анна стала в Италии популярной моделью и актрисой. Она победила на конкурсе "Мисс Тоскана" и заняла четвертое место на "Мисс Италия".

Григорий Чапкис внуки
Внучка Чапкиса — Анна Сафрончик, фото из инстаграма Лилии Чапкис
Анна Сафрончик что известно
Анна Сафрончик является моделью и актрисой, фото из инстаграма Лилии Чапкис

Младшая дочь Лилии – Виктория – училась в Киевской хореографической академии. Сейчас она тоже строит свою жизнь в Италии. Женщина работает с мамой в танцевальной студии.

Виктория - внучка Чапкиса
Внучка Чапкиса — Виктория, фото с ее инстаграма
Виктория Чапкис где сейчас
Виктория Чапкис работает в танцевальной школе, фото с ее инстаграма

А вот сын Чапкиса — Грег — построил успешную танцевальную карьеру в США. Он открыл свою хип-хоп-студию в Сан-Франциско.

Грег Чапкис что известно
Сын Чапкиса – Грег – посвятил жизнь танцам, фото КНУКИМ
Григорий Чапкис дети
Григорий Чапкис с сыном, фото из сети

Грег женился на американке Эмбер. У них есть двое сыновей — 16-летний Николай и 8-летний Максим.

Что известно о Греге Чапкисе
Жена Грега Чапкиса — Эмбер, фото из его инстаграма
Грег Чапкис семья
Грег Чапкис с женой Эмбер и сыновьями, фото с его инстаграма
Грег Чапкис семья
Жена Чапкиса с сыновьями, фото из его инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях певца Иво Бобула. Одного из них крестил бывший президент Украины Леонид Кучма.

Теги:
#Дети #Внуки #Григорий Чапкис