Как две капли воды: как выглядят наследники Григория Чапкиса

Дети хореографа пошли по его стопам

Григорий Чапкис – легенда танцев в Украине. Он популяризировал народные танцы по всему миру, являясь участником ансамбля под руководством Павла Вирского. Маэстро не стало в 2021 году, однако у него осталось двое наследников.

В украинского хореографа есть двое детей: 66-летняя Лилия и 45-летний Грег. Они многие годы проживают за границей.

Как сложилась жизнь наследников Чапкиса

Лилия большую часть жизни обитает в Италии. Там она владеет балетной студией в итальянском городе Ареццо.

Лилия Чапкис руководит балетной школой, фото с ее инстаграма

Лилия Чапкис живет в Италии, фото с ее инстаграма

Лилия Чапкис в национальном костюме, фото с ее инстаграма

Дочь Чапкиса состояла в браке с артистом оперетты Евгением Сафрончиком. У них появилась дочь Анна. Супруги перебрались в Италию, когда девочке было 13 лет. Анна стала в Италии популярной моделью и актрисой. Она победила на конкурсе "Мисс Тоскана" и заняла четвертое место на "Мисс Италия".

Внучка Чапкиса — Анна Сафрончик, фото из инстаграма Лилии Чапкис

Анна Сафрончик является моделью и актрисой, фото из инстаграма Лилии Чапкис

Младшая дочь Лилии – Виктория – училась в Киевской хореографической академии. Сейчас она тоже строит свою жизнь в Италии. Женщина работает с мамой в танцевальной студии.

Внучка Чапкиса — Виктория, фото с ее инстаграма

Виктория Чапкис работает в танцевальной школе, фото с ее инстаграма

А вот сын Чапкиса — Грег — построил успешную танцевальную карьеру в США. Он открыл свою хип-хоп-студию в Сан-Франциско.

Сын Чапкиса – Грег – посвятил жизнь танцам, фото КНУКИМ

Григорий Чапкис с сыном, фото из сети

Грег женился на американке Эмбер. У них есть двое сыновей — 16-летний Николай и 8-летний Максим.

Жена Грега Чапкиса — Эмбер, фото из его инстаграма

Грег Чапкис с женой Эмбер и сыновьями, фото с его инстаграма

Жена Чапкиса с сыновьями, фото из его инстаграма

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях певца Иво Бобула. Одного из них крестил бывший президент Украины Леонид Кучма.