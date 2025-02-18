Як дві краплі води: який вигляд мають спадкоємці Григорія Чапкіса

Діти хореографа пішли його стопами

Григорій Чапкіс — легенда танців в Україні. Він популяризував народні танці по всьому світу, будучи учасником ансамблю під керівництвом Павла Вірського. Маестро не стало у 2021 році, однак у нього залишилось двоє спадкоємців.

В українського хореографа є двоє дітей: 66-річна Лілія та 45-річний Грег. Вони багато років проживають за кордоном.

Як склалося життя спадкоємців Чапкіса

Лілія більшу частину життя мешкає в Італії. Там вона володіє балетною студією в італійському місті Ареццо.

Лілія Чапкіс керує балетною школою, фото з її інстаграму

Лілія Чапкіс живе в Італії, фото з її інстаграму

Лілія Чапкіс у національному вбранні, фото з її інстаграму

Донька Чапкіса перебувала у шлюбі з артистом оперети Євгеном Сафрончиком. У них з'явилась донька Анна. Подружжя перебралось в Італію, коли дівчинці було 13 років. Анна стала в Італії популярною моделлю та акторкою. Вона перемогла на конкурсі "Міс Тоскана" та посіла четверте місце на "Міс Італія".

Онучка Чапкіса - Анна Сафрончик, фото з інстаграму Лілії Чапкіс

Анна Сафрончик є моделлю та акторкою, фото з інстаграму Лілії Чапкіс

Молодша донька Лілії — Вікторія — навчалася у Київській хореографічній академії. Зараз вона також будує своє життя в Італії. Жінка працює разом з мамою у танцювальній студії.

Онучка Чапкіса - Вікторія, фото з її інстаграму

Вікторія Чапкіс працює у танцювальній школі, фото з її інстаграму

А от син Чапкіса — Грег — збудував успішну танцювальну кар'єру в США. Він відкрив власну хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.

Син Чапкіса - Грег - присвятив життя танцям, фото КНУКІМ

Григорій Чапкіс з сином, фото з мережі

Грег одружився з американкою Ембер. Вони мають двох синів — 16-річного Миколу та 8-річного Максима.

Дружина Грега Чапкіса - Ембер, фото з його інстаграму

Грег Чапкіс з дружиною Ембер і синами, фото з його інстаграму

Дружина Чапкіса з синами, фото з його інстаграму

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