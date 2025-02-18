Як дві краплі води: який вигляд мають спадкоємці Григорія Чапкіса
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Діти хореографа пішли його стопами
Григорій Чапкіс — легенда танців в Україні. Він популяризував народні танці по всьому світу, будучи учасником ансамблю під керівництвом Павла Вірського. Маестро не стало у 2021 році, однак у нього залишилось двоє спадкоємців.
В українського хореографа є двоє дітей: 66-річна Лілія та 45-річний Грег. Вони багато років проживають за кордоном.
Як склалося життя спадкоємців Чапкіса
Лілія більшу частину життя мешкає в Італії. Там вона володіє балетною студією в італійському місті Ареццо.
Донька Чапкіса перебувала у шлюбі з артистом оперети Євгеном Сафрончиком. У них з'явилась донька Анна. Подружжя перебралось в Італію, коли дівчинці було 13 років. Анна стала в Італії популярною моделлю та акторкою. Вона перемогла на конкурсі "Міс Тоскана" та посіла четверте місце на "Міс Італія".
Молодша донька Лілії — Вікторія — навчалася у Київській хореографічній академії. Зараз вона також будує своє життя в Італії. Жінка працює разом з мамою у танцювальній студії.
А от син Чапкіса — Грег — збудував успішну танцювальну кар'єру в США. Він відкрив власну хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.
Грег одружився з американкою Ембер. Вони мають двох синів — 16-річного Миколу та 8-річного Максима.
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