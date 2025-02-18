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Як дві краплі води: який вигляд мають спадкоємці Григорія Чапкіса

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
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Автор
Що відомо про спадкоємців Григорія Чапкіса Новина оновлена 18 лютого 2025, 10:32
Що відомо про спадкоємців Григорія Чапкіса. Фото Колаж "Телеграфу"

Діти хореографа пішли його стопами

Григорій Чапкіс — легенда танців в Україні. Він популяризував народні танці по всьому світу, будучи учасником ансамблю під керівництвом Павла Вірського. Маестро не стало у 2021 році, однак у нього залишилось двоє спадкоємців.

В українського хореографа є двоє дітей: 66-річна Лілія та 45-річний Грег. Вони багато років проживають за кордоном.

Як склалося життя спадкоємців Чапкіса

Лілія більшу частину життя мешкає в Італії. Там вона володіє балетною студією в італійському місті Ареццо.

Лілія Чапкіс що відомо
Лілія Чапкіс керує балетною школою, фото з її інстаграму
Лілія Чапкіс де зараз
Лілія Чапкіс живе в Італії, фото з її інстаграму
Лілія Чапкіс де зараз
Лілія Чапкіс у національному вбранні, фото з її інстаграму

Донька Чапкіса перебувала у шлюбі з артистом оперети Євгеном Сафрончиком. У них з'явилась донька Анна. Подружжя перебралось в Італію, коли дівчинці було 13 років. Анна стала в Італії популярною моделлю та акторкою. Вона перемогла на конкурсі "Міс Тоскана" та посіла четверте місце на "Міс Італія".

Григорій Чапкіс онуки
Онучка Чапкіса - Анна Сафрончик, фото з інстаграму Лілії Чапкіс
Анна Сафрончик що відомо
Анна Сафрончик є моделлю та акторкою, фото з інстаграму Лілії Чапкіс

Молодша донька Лілії — Вікторія — навчалася у Київській хореографічній академії. Зараз вона також будує своє життя в Італії. Жінка працює разом з мамою у танцювальній студії.

Онучка Чапкіса - Вікторія, фото з її інстаграму
Вікторія Чапкіс де зараз
Вікторія Чапкіс працює у танцювальній школі, фото з її інстаграму

А от син Чапкіса — Грег — збудував успішну танцювальну кар'єру в США. Він відкрив власну хіп-хоп-студію в Сан-Франциско.

Грег Чапкіс що відомо
Син Чапкіса - Грег - присвятив життя танцям, фото КНУКІМ
Григорій Чапкіс діти
Григорій Чапкіс з сином, фото з мережі

Грег одружився з американкою Ембер. Вони мають двох синів — 16-річного Миколу та 8-річного Максима.

Що відомо про Грега Чапкіса
Дружина Грега Чапкіса - Ембер, фото з його інстаграму
Грег Чапкіс родина
Грег Чапкіс з дружиною Ембер і синами, фото з його інстаграму
Грег Чапкіс сім'я
Дружина Чапкіса з синами, фото з його інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дітей співака Іво Бобула. Одного з них хрестив колишній президент України Леонід Кучма.

Теги:
#Діти #Онуки #Григорій Чапкіс