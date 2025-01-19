Одного з синів хрестив Леонід Кучма: що відомо про дітей Іво Бобула

У артиста — різні стосунки з його дітьми

В українського співака Іво Бобула склалось насичене особисте життя. Зокрема, зараз він перебуває у шлюбі вчетверте з дружиною Наталею. Також Іво має трьох дітей від різних жінок.

"Телеграф" розкаже більше про дітей популярного виконавця, і де вони зараз.

Діти Іво Бобула

У першому шлюбі Бобула з'явився син Руслан. З першою дружиною співак прожив 3 місяці, тож потім рідко контактував з дитиною. Однак співак розповідав, що допомагав Руслану, коли була така потреба.

"Мені забороняли до нього [підходити], хоча іноді сам виходив [на нього] через друзів, якось знаходив його. Спілкувався, поки він був маленький. І коли треба було допомогти йому — я допоміг, те, що треба було", — сказав він.

Зараз старшому сину Бобула близько 40 років. Він змінив прізвище і проживає у США. Виконавець періодично спілкується з Русланом, хоча достеменно не знає, скільки йому років. У чоловіка є донька, проте Бобул бачив свою онучку лише на фото.

Донька Людмила з'явилась на світ у другому шлюбі виконавця. Однак з нею стосунки в Бобула не склались. За його словами, Людмила схожа за характером на свою маму.

"Дочка більше пішла в маму. У мене були з нею великі проблеми. Спочатку була комунікація, а потім вона почала губитися", — розповідав артист.

Усе почалось з того, що донька вийшла заміж, і Бобул подарував їй двокімнатну квартиру. Згодом з'ясувалось, що подружжя продало житло, натомість онуки, за словами артиста, жили в поганих умовах. Тому він придбав ще одну квартиру для рідних. Саме після цієї ситуації в Бобула остаточно погіршилися стосунки з донькою.

"Вона вийшла заміж, я купив їй квартиру двокімнатну і подарував. А потім я дізнаюся, що мої внучки живуть незрозуміло де, а квартиру вони продали. Довелося купити іншу квартиру. Ну куди я подіну цих дівчаток? Вони жили в якомусь сараї. Я взяв, що мав, і купив", — поділився виконавець.

Іво Бобул на сцені, фото з мережі

Натомість найкращі стосунки у Бобула склалися з молодшим сином Данилом від дружини Наталі. Хлопцю зараз 20 років, і він живе в Україні. Данило здобуває освіту в Інституті міжнародних відносин. За словами Бобула, він ділиться з сином життєвими настановами та намагається навчити його правильних цінностей.

"Я заради нього все: хвалю, люблю. Я знаю, що треба для хлопця, розповідаю йому, розмовляю з ним. Він біля мене завжди", — поділився Іво.

Бобул з сином Данилом і дружиною Наталей, скриншот зі "Сніданку"

Бобул з сином Данилом і дружиною Наталей, фото з мережі

Цікаво, що хрещеним батьком Данила є другий президент України Леонід Кучма. Бобул розповідав, що зараз не часто комунікує з кумом. Хоча політик продовжує вітати похресника з днем народження.

Бобул з сином і Леонідом Кучмою, фото з мережі

Бобул з сином Данилом, колаж з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мав у молодості Іво Бобул. Він почав кар'єру у 80-х роках минулого століття.