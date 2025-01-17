Якими були б діти Лопес та Аффлека, Пітта та Еністон? ШІ показав спадкоємців експар Голлівуду

У цих пар могли з’явитися дуже гарні спадкоємці

За допомогою штучного інтелекту можна не тільки "оживити" мультяшних героїв, але й уявити, як виглядали б діти найкрасивіших пар Голлівуду, які, на жаль, більше не разом. Результат вас точно здивує!

"Телеграф" завдяки нейромережі Midjourney вирішив задовольнити цікавість фанатів і показати, як виглядали б спадкоємці відомих акторів і не лише. Деякі з пар були одружені, а деякі так і не пішли під вінець.

Як виглядали б діти колишніх пар Голлівуду

Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс

Зірки фільму "Щоденник пам’яті" Раян Гослінг та Рейчел МакАдамс були разом близько двох років і вважалися однією з найкрасивіших пар Голлівуду. Вони розлучилися на нейтральній ноті й зберегли добрі стосунки. За версією ШІ, в акторів міг би народитись дуже гарний син, який зміг би підкорити не одне жіноче серце.

Якою б могла бути дитина Раяна Гослінга та Рейчел МакАдамс

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

У січні цього року стало відомо, що Дженніфер Лопес офіційно розлучилася зі своїм четвертим чоловіком Беном Аффлеком. Це засмутило шанувальників пари, які з великим інтересом спостерігали історію їхнього возз’єднання через 20 років перерви.ШІІ показав, що дочка акторів була б чарівною і мала б мамині очі.

Дочка Бена Аффлека та Дженніфер Лопес за версією ШІ

Дженніфер Еністон та Роберт Дауні-молодший

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон не перебувала у стосунках з "Залізною людиною" Робертом Дауні-молодшим, але вони дружать. Щобільше, саме він познайомив зірку "Друзів" з її другим чоловіком Джастіном Теру. ШІ уявив, як могла б виглядати дочка акторів, якби вони були разом.

Якою була б дочка Дженніфер Еністон та Роберт Дауні-молодшого

Міла Куніс та Маколей Калкін

Відома актриса Міла Куніс, яка має українське коріння, 8 років зустрічалася із зіркою комедії "Один вдома" Маколеєм Калкіним. У 2011 році знаменитості розлучилися. Ось як могла б виглядати їхня дочка за версією ШІ:

Дитина Мили Куніс та Маколея Калкіна за версією ШІ

Джуд Лоу та Сієнна Міллер

Нашумілий роман Сієнни Міллер і Джуда Лоу тривав три роки. Пара навіть була заручена, але до весілля справа так і не дійшла. Розлученню послужила зрада актора. Якби цього не сталося, у пари могла народитися чудова спадкоємиця.

Якою б могла бути дитина Джуда Лоу та Сієнни Міллер

Дженніфер Еністон і Бред Пітт

Зірка серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон та секс-символ Голлівуду Бред Пітт були однією з найкрасивіших пар. Але у шлюбі вони прожили п’ять років, а потім актор пішов до Анджеліни Джолі. У Еністон дітей досі немає, але ШІ припустив, як міг виглядати син знаменитостей.

Син Дженніфер Еністон та Бред Пітт за версією ШІ

Тейлор Свіфт та Гаррі Стайлс

Ще одна зіркова пара, яка, на жаль, не змогла побудувати міцні стосунки. Американська співачка Тейлор Свіфт і соліст гурту One Direction Гаррі Стайлс були разом всього три місяці, але багато фанатів вважають, що вони дуже один одному підходять. За версією ШІ, Тейлор могла б подарувати виконавцю гарного кудрявого сина.

Дитина Тейлор Свіфт та Гаррі Стайлса за версією ШІ

"Телеграф" писав раніше, як виглядатимуть люди через 30 років за однієї умови. Відео від ШІ неприємно дивує.