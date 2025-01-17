Какими были бы дети Лопес и Аффлека, Питта и Энистон? ИИ показал наследников экс-пар Голливуда

У этих пар могли появиться очень красивые наследники

С помощью искусственного интеллекта можно не только "оживить" мультяшных героев, но и представить, как выглядели бы дети самых красивых пар Голливуда, которые, увы, больше не вместе. Результат вас точно удивит!

"Телеграф" благодаря нейросети Midjourney решил удовлетворить любопытство фанатов и показать, как выглядели бы наследники известных актеров и не только. Некоторые из пар были в браке, а некоторые так и не пошли под венец.

Как выглядели бы дети бывших пар Голливуда

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс

Звезды фильма "Дневник памяти" Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс были вместе около двух лет и считались одной из самых красивых пар Голливуда. Они расстались на нейтральной нот и сохранили хорошие отношения. По версии ИИ, у актеров мог бы родится очень красивый сын, который смог бы покорить не одно женское сердце.

Каким бы мог быть ребенок Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

В январе этого года стало известно, что Дженнифер Лопес официально развелась со своим четвертым мужем Беном Аффлеком. Это расстроило поклонников пары, которые с большим интересом наблюдали историю их воссоединения спустя 20 лет перерыва. ИИ показал, что дочь актеров была бы очаровательной и у нее бы были мамины глаза.

Дочь Бена Аффлека и Дженнифер Лопес по версии ИИ

Дженнифер Энистон и Роберт Дауни-младший

Голливудская актриса Дженнифер Энистон не состояла в отношениях с "Железным человеком" Робертом Дауни-младшим, но они дружат. Более того, именно он познакомил звезду "Друзей" с ее вторым мужем Джастином Теру. ИИ представил, как могла бы выглядеть дочь актеров, если бы они были вместе.

Какой была бы дочь Дженнифер Энистон и Роберт Дауни-младшего

Мила Кунис и Маколей Калкин

Известная актриса Мила Кунис, которая имеет украинские корни, 8 лет встречалась со звездой комедии "Один дома" Маколей Калкиным. В 2011 году знаменитости расстались. Вот как могла бы выглядеть их дочь по версии ИИ:

Ребенок Милы Кунис и Маколея Калкина по версии ИИ

Джуд Лоу и Сиенна Миллер

Нашумевший роман Сиенны Миллер и Джуда Лоу продлился три года. Пара даже была помолвлена, но до свадьбы дело так и не дошло. Расставанию послужила измена со стороны актера. Если бы этого не произошло, у пары могла родиться прекрасная наследница.

Каким бы мог быть ребенок Джуда Лоу и Сиенны Миллер

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и секс-символ Голливуда Брэд Питт были одной из самых красивых пар. Но в браке они прожили пять лет, затем актер ушел к Анджелине Джоли. У Энистон детей до сих пор нет, но ИИ предположил, как бы мог выглядеть сын знаменитостей.

Сын Дженнифер Энистон и Брэд Питт по версии ИИ

Тейлор Свифт и Гарри Стайлс

Еще одна звездная пара, которая, увы, не смогла построить крепкие отношения. Американская певица Тейлор Свифт и солист группы One Direction Гарри Стайлс были вместе всего три месяца, но многие фанаты считают, что они очень друг другу подходят. По версии ИИ, Тейлор могла бы подарить исполнителю красивого кудрявого сына.

Ребенок Тейлор Свифт и Гарри Стайлса по версии ИИ

"Телеграф" писал ранее, как будут выглядеть люди через 30 лет при одном условии. Видео от ИИ неприятно удивляет.