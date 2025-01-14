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Поїхав на концерт у день весілля і заборонив їй працювати: що відомо про дружину "сексиста" Іво Бобула

Автор
Наталія Дума
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Автор
Іво Бобул та його дружина Наталія
Іво Бобул та його дружина Наталія. Фото Колаж Телеграфу

Артист перебуває у четвертому шлюбі вже 20 років

Відомий український співак Іво Бобул у молодості був ще тим "Дон Жуаном". Він був одружений чотири рази. Від трьох різних жінок він має трьох дітей. Із однією зі своїх дружин він був у творчому дуеті, який возз’єднався у 2023 році, після 20 років перерви.

Теперішню дружину Іво Бобула звати Наталія. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про неї та їхню історію кохання.

Що відомо про шлюб Іво Бобула з Лілією Сандулесою

Шлюб народної артистки та співака тривав 10 років. Познайомилися вони у Чернівецькій філармонії, тоді вона стала брати амбітного виконавця з собою на інтерв’ю та концерти. Спочатку між ними були лише робочі стосунки, які з часом переросли у романтичні. З часом Іво Бобул та Лілія Сандулеса створили творчий тандем.

За 10 років сімейного життя подружжя розлучилося, і їхній дует також припинив своє існування. Однак через 20 років колеги вирішили возз'єднатися і виступили разом у Палаці спорту. Прихильники дуету були у захваті.

Іво Бобул, Лілія Сандулеса

Що відомо про дружину Іво Бобула Наталію

Зараз Іво Бобул одружений із жінкою, на ім'я Наталія, яка молодша за нього на 12 років. За професією вона психологиня. Дружина підтримує Іво Бобула в його творчих починаннях, зокрема, схвально поставилася до його рішення відновити творчий дует з колишньою дружиною Лілією Сандулесою. Іво зазначив, що Наталія не ревнує і повністю підтримує його в цьому питанні.

Іво Бобул з дружиною Наталією

Із майбутньою дружиною Іво Бобул познайомився, перебуваючи у стосунках з Лілією Сандулесою. Це було у середині 90-х. НА виступі у ресторані за містом він побачив Наталію. Тоді вона була з іншим чоловіком. Коли попередній шлюб був на грані розпаду, співак освідчився Наталії.

Пишне святкування весілля пара вирішила не влаштовувати. Був скромний розпис у РАЦСі зі свідками. У день розпису, до речі, Іво Бобул навіть дав концерт.

За кілька років у пари народився син Данило. Зараз хлопчику 17 років. В інтерв'ю Бобул розповідав, що заборонив дружині працювати, адже вона "повинна займатися його сином".

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#Дружина #Іво Бобул