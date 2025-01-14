Поїхав на концерт у день весілля і заборонив їй працювати: що відомо про дружину "сексиста" Іво Бобула

Артист перебуває у четвертому шлюбі вже 20 років

Відомий український співак Іво Бобул у молодості був ще тим "Дон Жуаном". Він був одружений чотири рази. Від трьох різних жінок він має трьох дітей. Із однією зі своїх дружин він був у творчому дуеті, який возз’єднався у 2023 році, після 20 років перерви.

Теперішню дружину Іво Бобула звати Наталія. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про неї та їхню історію кохання.

Що відомо про шлюб Іво Бобула з Лілією Сандулесою

Шлюб народної артистки та співака тривав 10 років. Познайомилися вони у Чернівецькій філармонії, тоді вона стала брати амбітного виконавця з собою на інтерв’ю та концерти. Спочатку між ними були лише робочі стосунки, які з часом переросли у романтичні. З часом Іво Бобул та Лілія Сандулеса створили творчий тандем.

За 10 років сімейного життя подружжя розлучилося, і їхній дует також припинив своє існування. Однак через 20 років колеги вирішили возз'єднатися і виступили разом у Палаці спорту. Прихильники дуету були у захваті.

Що відомо про дружину Іво Бобула Наталію

Зараз Іво Бобул одружений із жінкою, на ім'я Наталія, яка молодша за нього на 12 років. За професією вона психологиня. Дружина підтримує Іво Бобула в його творчих починаннях, зокрема, схвально поставилася до його рішення відновити творчий дует з колишньою дружиною Лілією Сандулесою. Іво зазначив, що Наталія не ревнує і повністю підтримує його в цьому питанні.

Із майбутньою дружиною Іво Бобул познайомився, перебуваючи у стосунках з Лілією Сандулесою. Це було у середині 90-х. НА виступі у ресторані за містом він побачив Наталію. Тоді вона була з іншим чоловіком. Коли попередній шлюб був на грані розпаду, співак освідчився Наталії.

Пишне святкування весілля пара вирішила не влаштовувати. Був скромний розпис у РАЦСі зі свідками. У день розпису, до речі, Іво Бобул навіть дав концерт.

За кілька років у пари народився син Данило. Зараз хлопчику 17 років. В інтерв'ю Бобул розповідав, що заборонив дружині працювати, адже вона "повинна займатися його сином".