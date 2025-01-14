Поехал на концерт в день свадьбы и запретил ей работать: что известно о жене "сексиста" Иво Бобула

Артист состоит в четвертом браке уже 20 лет

Известный украинский певец Иво Бобул в молодости был еще тем "Дон Жуаном". Он был женат четырежды. От трех разных женщин он имеет троих детей. С одной из своих жен он был в творческом дуэте, воссоединившемся в 2023 году, после 20 лет перерыва.

Настоящую жену Иво Бобула зовут Наталья. "Телеграф" решил выяснить, что известно о ней и их истории любви.

Что известно о браке Иво Бобула с Лилией Сандулесой

Брак народной артистки и певца длился 10 лет. Познакомились они в Черновицкой филармонии, тогда она стала брать амбициозного исполнителя с собой на интервью и концерты. Первоначально между ними были только рабочие отношения, которые со временем переросли в романтические. Со временем Иво Бобул и Лилия Сандулеса создали творческий тандем.

За 10 лет семейной жизни супруги развелись, и их дуэт также прекратил свое существование. Однако 20 лет спустя коллеги решили воссоединиться и выступили вместе во Дворце спорта. Поклонники дуэта были в восторге.

Что известно о жене Иво Бобула Наталье

Сейчас Иво Бобул женат на женщине, по имени Наталья, которая младше его на 12 лет. По профессии она психологиня. Жена поддерживает Иво Бобула в его творческих начинаниях, в частности одобрительно отнеслась к его решению восстановить творческий дуэт с бывшей женой Лилией Сандулесой. Иво Бобул отметил, что Наталья не ревнует и полностью поддерживает его в этом вопросе.

С будущей женой Иво Бобул познакомился, находясь в отношениях с Лилией Сандулесой. Это было в середине 90-х. На выступлении в ресторане за городом он увидел Наталью. Тогда она была с другим мужчиной. Когда предыдущий брак был на грани распада, певец сделал предложение Наталье.

Пышное празднование свадьбы пара решила не устраивать. Была скромная роспись в ЗАГСе со свидетелями. В день росписи, кстати, Иво Бобул даже дал концерт.

Через несколько лет у пары родился сын Даниил. Сейчас мальчику 17 лет. В интервью Бобул рассказывал, что запретил жене работать, ведь "она должна заниматься его сыном".