Эта шевелюра не меняется годами: как выглядел Иво Бобул в молодости (фото, видео)

Когда-то артист считался настоящим секс-символом украинской эстрады

В эту среду известный украинский певец Иво Бобул отмечает 73-летие. В 90-х артист носил пышную шевелюру, а его узнаваемый образ за десятилетия практически не изменился.

Поскольку народный артист Украины долгое время воспринимался публикой как настоящий секс-символ, он не мог позволить себе появляться перед зрителями в неопрятном или небрежном виде, чтобы не разрушить свой имидж. Именно поэтому на каждый концерт и публичное выступление Бобул тщательно подбирал классические костюмы преимущественно темных оттенков, которые подчеркивали его сценическую элегантность и статус.

Со временем его стиль заметно изменился: прическа осталась практически неизменной, став своего рода узнаваемой "визитной карточкой", однако в повседневной жизни артист стал отдавать предпочтение более удобной и расслабленной одежде.

Иво Бобул в молодости. Фото: pinterest.com

Сегодня ему гораздо комфортнее в спортивных костюмах, футболках и джинсах, которые позволяют чувствовать себя свободнее вне сцены и не требуют строгого соблюдения формального образа.

Артист с известной шевелюрой. Фото: pinterest.com

Артист начал свою карьеру в 1980 году. В молодости исполнитель участвовал в различных музыкальных коллективах, таких как ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и других.

Многие песни из репертуара Бобула стали настоящими народными хитами, включая "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" и другие.

В настоящее время он проводит концерты, но значительно реже, чем в начале своей карьеры.

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