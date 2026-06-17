"Это была пятизначная сумма": Наталья Валевская рассказала о тайном долге известному продюсеру

Певица годами возвращала деньги Кондратюку

Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала о сотрудничестве со своим бывшим наставником, продюсером Игорем Кондратюком.

В интервью OBOZ.UA артистка вспомнила, как шоумен оказал ей мощную финансовую и моральную поддержку на старте творческого пути. По словам Валевской, после ее победы в телепроекте "Шанс" именно Кондратюк помогал ей развиваться и поддерживал во всех начинаниях. Более того, продюсер одолжил молодой исполнительнице крупную сумму денег на покупку жилья в столице.

Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точную цифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж. Он вел бюджет, поэтому деталей не помню Наталья Валевская

Наталья отметила, что процесс возврата этого долга растянулся на годы. Однако финансовый вопрос абсолютно никак не повлиял на их рабочие и творческие отношения.

Спасение после тяжелого ДТП

Певица подчеркнула, что Кондратюк проявил себя как надежный человек не только в работе, но и в критический момент жизни. Она вспомнила жуткую аварию, в которую попала в 2007 году по дороге на съемку.

Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, а в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто все бросил и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто Наталья Валевская

Исполнительница добавила, что считает Игоря Кондратюка близким человеком и относится к нему с особым уважением. "Не могу сказать, что воспринимаю его как отца – нет. Для меня он скорее как старший брат. Таких людей в моей жизни немного", — подытожила звезда.

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