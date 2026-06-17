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"Это была пятизначная сумма": Наталья Валевская рассказала о тайном долге известному продюсеру

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Наталья Валевская и Игорь Кондратюк Новость обновлена 17 июня 2026, 11:35
Наталья Валевская и Игорь Кондратюк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Певица годами возвращала деньги Кондратюку

Украинская певица Наталья Валевская откровенно рассказала о сотрудничестве со своим бывшим наставником, продюсером Игорем Кондратюком.

В интервью OBOZ.UA артистка вспомнила, как шоумен оказал ей мощную финансовую и моральную поддержку на старте творческого пути. По словам Валевской, после ее победы в телепроекте "Шанс" именно Кондратюк помогал ей развиваться и поддерживал во всех начинаниях. Более того, продюсер одолжил молодой исполнительнице крупную сумму денег на покупку жилья в столице.

Это была пятизначная сумма. Квартиры в Киеве всегда стоили дорого. Точную цифру сейчас уже не назову, потому что всеми финансовыми вопросами занимался мой бывший муж. Он вел бюджет, поэтому деталей не помню

Наталья Валевская

Наталья Валевская и Игорь Кондратюк

Наталья отметила, что процесс возврата этого долга растянулся на годы. Однако финансовый вопрос абсолютно никак не повлиял на их рабочие и творческие отношения.

Спасение после тяжелого ДТП

Певица подчеркнула, что Кондратюк проявил себя как надежный человек не только в работе, но и в критический момент жизни. Она вспомнила жуткую аварию, в которую попала в 2007 году по дороге на съемку.

Дружба проверяется не только тогда, когда все хорошо, а в сложные моменты. Помню, где-то в 2007 году я ехала на фотосессию для нового альбома и попала в очень серьезную аварию. Это произошло далеко от Киева. И первым, кто приехал на место ДТП, был Игорь Васильевич. Он просто все бросил и поехал. Для меня это был очень сильный поступок. Именно в такие моменты понимаешь, кто есть кто

Наталья Валевская

Наталья Валевская и Игорь Кондратюк

Исполнительница добавила, что считает Игоря Кондратюка близким человеком и относится к нему с особым уважением. "Не могу сказать, что воспринимаю его как отца – нет. Для меня он скорее как старший брат. Таких людей в моей жизни немного", — подытожила звезда.

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#Долг #Игорь Кондратюк #Наталья Валевская