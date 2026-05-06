Известная украинская певица рассказала о безумном гонораре от Аллы Пугачевой (видео)

После недавнего скандала Валевская снова заговорила о россиянке

Украинская певица Наталья Валевская, недавно оказавшаяся в эпицентре скандала из-за поздравления Аллы Пугачевой с днем рождения, снова подняла тему своих отношений с российской примадонной.

В интервью Наталье Влащенко артистка поделилась воспоминаниями о совместной работе, которая, по ее словам, стала определяющей для ее профессионального роста. Участие в 2009 году в масштабном шоу "Рождественские встречи" в Киеве стало для нее настоящим переломом в карьере.

По словам Натальи, Пугачева оказалась не просто организатором, а требовательной наставницей. В течение двух суток она лично присутствовала на репетициях во Дворце спорта, работая с каждым артистом над образом, эмоциональной подачей и движением на сцене. Для самой Валевской этот опыт стал "невероятным уроком".

Очень (Алла Пугачева – ред.) поддержала. И я выступала в рождественских встречах. И Алла Борисовна, кстати, очень верующий человек. Она православна. Я знаю, что она посадила дерево на территории Киево-Печерской лавры Наталья Валевская

Гонорар в 10 тысяч долларов

Проект принес певице и солидный финансовый бонус. Валевская впервые озвучила сумму премии, которую получила за участие в шоу – она составила 10 тысяч долларов. По словам звезды, эти средства она не потратила на развлечения, а полностью инвестировала в развитие собственного бренда и обновление репертуара.

Следует отметить, что такие откровения артистки звучат на фоне острой критики украинцев. Ранее Валевская публично поздравила Пугачеву в соцсетях — в день памяти погибшего военного Павла Петриченко, что вызвало волну возмущения в сети.

Напомним, что украинская певица принимала участие в Антимайдане – все скандалы с Натальей Валевской.