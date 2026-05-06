Відома українська співачка розповіла про шалений гонорар від Алли Пугачової (відео)

Після недавнього скандалу Валевська знову заговорила про росіянку

Українська співачка Наталія Валевська, яка нещодавно опинилася в епіцентрі скандалу через привітання Алли Пугачової з днем народження, знову підняла тему своїх стосунків із російською примадонною.

В інтерв’ю Наталі Влащенко артистка поділилася спогадами про спільну роботу, яка, за її словами, стала визначальною для її професійного зростання. Участь 2009 року масштабному шоу "Різдвяні зустрічі" у Києві стала для неї справжнім переломом у кар’єрі.

За словами Наталії, Пугачова виявилася не просто організаторкою, а вимогливою наставницею. Протягом двох діб вона особисто була присутня на репетиціях у Палаці спорту, працюючи з кожним артистом над образом, емоційною подачею та кожним рухом на сцені. Для самої Валевської цей досвід став "неймовірним уроком".

Дуже (Алла Пугачева — ред.) підтримала. І я виступала в різдвяних зустрічах. І Алла Борисівна, до речі, дуже віруюча людина. Вона православна. Я знаю, що вона дерево посадила на території Києво-Печерської лаври Наталя Валевська

Гонорар у 10 тисяч доларів

Проєкт приніс співачці й солідний фінансовий бонус. Валевська вперше озвучила суму премії, яку отримала за участь у шоу — вона склала 10 тисяч доларів. За словами зірки, ці кошти вона не витратила на розваги, а повністю інвестувала у розвиток власного бренду та оновлення репертуару.

Варто зазначити, що такі одкровення артистки звучать на тлі гострої критики з боку українців. Раніше Валевська публічно привітала Пугачову в соцмережах — у день вшанування пам’яті полеглого військового Павла Петриченка, що викликало хвилю обурення в мережі.

Нагадаємо, що українська співачка брала участь в Антимайдані — всі скандали з Наталією Валевською.