Виступала на Антимайдані, розлучилася і знайшла нове кохання: де зараз зірка 2000-х Наталія Валевська

2015 року співачка не захотіла навіть співати під прапором УПА

Українська співачка Наталія Валевська, яка у грудні 2023 року звинуватила артистку ANKA у плагіаті, має у своїй біографії неоднозначні моменти. Свого часу артистка виступала під прапорами Партії регіонів — і це ще не один неприємний факт.

Наразі виконавиці 43 роки й не так давно вона розлучилася з чоловіком. "Телеграф" розповідає, чим займається Наталія Валевська, що відомо про її особисте життя та як зараз виглядає.

Перемога у "Шансі"

Народилася Валевська 10 червня 1981 року у Хмельницькому. 1996 року закінчила Хмельницьку музичну школу за класом вокалу, а пізніше — Київський університет культури та мистецтв. 1999 року дебютувала на конкурсі молодих естрадних виконавців "Пісня над Бугом" та посіла перше місце.

2003 рік відзначився першим сольним концертом співачки "Не сумуй". У 2005 році здобула перемогу в телепроєкті "Шанс" і стала лауреаткою III премії Міжнародного пісенного фестивалю "Слов'янський базар" у Вітебську.

У Британії була удостоєна премії UBN AWARD 2004 у номінації "Відкриття року". 2010 року її сингл "Палала" стане лауреатом премії "Українська пісня року".

Антимайдан і "політичне угруповання" УПА

Валевська виступала не тільки сольно. Вона була у спільному турі з російським співаком Олександром Пєсковим, а разом з російським артистом Авраамом Руссо Наталія випустила російськомовний трек "Цвет любви"(укр. "Колір кохання"). У 2011 році зірка записала дует з оперним співаком Володимиром Гришком, з яким у 2013 році під час Революції гідності виступатиме на Антимайдані.

Валевська виступила на Антимайдані у 2013 році. Фото: TABLOID

"Лають коли навіть не ходиш на Антимайдан, будь-якого артиста взяти подивіться — коменти під його відео. Навіть Дженніфер Лопес візьміть, ну вона на Антимайдані не була, але про неї таке пишуть", — говорила Валевська після того, як потрапила під критику українців.

У 2015 році артистка не захотіла виступати перед місцевими жителями Верховини (Івано-Франківська область) через червоно-чорний прапор УПА, що висів біля сцени. Наталя попросила прибрати його перед початком концерту: "Просто це політичний прапор. Я не хочу, щоб цей концерт під якимось політичним гаслом проходив. Просто хочу, щоб він був під нашим, під українським прапором". Але глядачі у залі сказали гучне "ні". Після чого співачка все ж таки вийшла на сцену.

Пізніше того ж року виконавиця не змогла виступити у Трускавці через протести. Тоді активісти зібралися під Палацом культури та вимагали скасувати концерт.

Розлучення і нове кохання

Співачка була одружена з продюсером Володимиром Пригладем майже 20 років, однак у 2022 році їхній союз розпався. Дітей у пари не було. В одному з інтерв’ю артистка відверто розповіла, що 2003 року ухвалила рішення перервати вагітність — тоді їй було 22 роки.

Валевська та Володимир Пригладь

2019 року Наталія заявила про готовність стати матір’ю — вона зважилася на операцію, але її деталей не розкрила. "В якийсь момент я зрозуміла, що найбільше в житті я хочу стати матір’ю. Все інше теж важливе, але виходить на другий план в порівнянні з цим. І вже багато років, на жаль, ця мрія залишається лише мрією. Проте я не збираюся здаватися та рішуче налаштована. Тому свідомо роблю наступний крок і лягаю на операцію задля свого здоров‘я і задля здоров’я нашого майбутнього малюка", — повідомила артистка в соцмережах.

У травні 2023 року зірка повідомила, що більше не самотня. 28 січня 2025 року Валевська привітала обранця з 50-річчям, але обличчя чоловіка вирішила приховати. "З ювілеєм, Коханий. Нехай Господь допомагає на кожному життєвому кроці! Мрій! Плануй! Досягай! І нехай настане Мир над Україною", — писала співачка. Цікаво, що зараз ця публікація відсутня на сторінці артистки в Інстаграмі.

Де зараз Наталія Валевська

Сьогодні співачка продовжує виступати в Україні: гастролює містами та співає на корпоративах. При цьому з 2009 року Валевська займається власним благодійним фондом. Його діяльність спрямована на "допомогу дітям-сиротам та соціально незахищеним верствам населення, храмам, тяжкохворим та особам з інвалідністю, притулкам для покинутих і безпритульних тварин". Крім того, йдеться і про допомогу ЗСУ.

Як зараз виглядає Наталія Валевська. Фото: instagram.com/valevska_official

Ніколи б не виступила на Антимайдані російська опозиціонерка Валерія Новодворська. Раніше ми писали, як Новодворська підтримувала Україну та де вона похована.