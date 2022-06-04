Українська співачка розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу: романтична історія знайомства

Пара продовжує спілкуватися, але вже як друзі.

Відома українська співачка Наталія Валевська приєдналася до деяких своїх колег, які у 2022-му році оголосили про розлучення зі своїми другими половинками. Артистка прожила у шлюбі зі своїм чоловіком Володимиром 18 років.

Про їхнє рішення співачка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм у п’ятницю 3 червня. Також цю новину підтвердив і сам Володимир на своїй сторінці у соцмережі.

"У такий тяжкий для нашої країни час має повідомити вам, що ми з Володимиром розлучилися. Ми спілкуємося, підтримуємо один одного та попри все більше не разом!" — коротко написала Наталя, не уточнюючи конкретної причини розлучення.

Наталія Валевська та Володимир Пригладь: історія кохання

Зазначимо, що протягом багатьох років їх вважали однією з найміцніших пар в українському шоубізнесі, а знаючи їхню романтичну історію знайомства, їхнє розлучення і зовсім розбиває серце. Наталя та Володимир були разом 20 років, 18 з яких були у шлюбі. Однак, попри досить солідний "термін", у пари немає дітей.

Володимир закохався в Наталю з першого погляду, побачивши її в одному з ресторанів, де вона виступала. Чоловік постійно ходив до цього закладу, щоб побачити свою кохану, і через кілька місяців йому пощастило потрапити до однієї компанії зі співачкою та познайомитися з нею. Проте Наталія Володимира одразу не запам’ятала.

Три роки чоловік домагався прихильності Наталії, почавши зі звичайного глядача, пройшовши етапи настирливого залицяльника і хорошого друга, і нарешті таки став коханим. Проте на момент, коли пара зрозуміла, що любить одне одного, Володимир уже мав дружину та двох дітей, а Наталя вже знала дату майбутнього весілля. Проте вони залишили все у минулому, і через пів року стосунків Володимир покликав Наталю заміж. Зазначимо, що артистка двічі відмовляла коханому.

Раніше "Телеграф" повідомляв про розлучення виконавців Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.