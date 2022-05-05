Відомий український співак несподівано повідомив про розлучення з дружиною

Валерій Харчишин розлучився з дружиною Юлією ще до війни

Український рок-музикант, лідер рок-гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин повідомив, що розлучився зі своєю дружиною Юлією. Пара була у стосунках 13 років.

Про розлучення музикант повідомив у Фейсбук.

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Валерій Харчишин розлучився з дружиною

"На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов’язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки..", — написав Харчишин.

Також Валерій прокоментував тему втрати своєї оселі під Гостомелем, яку зруйнували російські окупанти.

"Так, я дійсно втратив дім, який будував для родини все своє життя, разом з тим будинком, що побудував для своїх батьків. Не хочу жувати цю тему, але маю бути чесним, насамперед, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля", – поділився Валерій.

Що відомо про шлюб Валерія Харчишина

Валерій Харчишин та Юлія одружилися у 2009 році. У шлюбі у них народилося троє синів. У червні 2014 року стало відомо, що Юлія втратила дитину на п’ятому місяці вагітності. У подружжя мав народитися хлопчик. У листопаді 2021 року музикант повідомив, що його 14-річний син Євген невиліковно хворий. Ця ситуація, за словами музиканта, лише зруйнувала сімейний союз.

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