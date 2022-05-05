Известный украинский певец неожиданно сообщил о разводе с женой

Валерий Харчишин расстался с женой Юлией еще до войны

Украинский рок-музыкант, лидер рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин сообщил, что расстался со своей супругой Юлией. Пара была в отношениях 13 лет.

О разводе музыкант сообщил в Фейсбук.

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Валерий Харчишин развелся с женой

"К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда оно меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами. Я жил другой жизнью в другом месте, в другом доме и имел/имею другие отношения..", — написал Харчишин.

Также Валерий прокомментировал тему утраты своего дома под Гостомелем, который разрушили российские оккупанты.

"Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с тем домом, который построил для своих родителей. Не хочу жевать эту тему, но должен быть честным прежде всего перед самим собой. Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля", – поделился Валерий.

Что известно о браке Валерия Харчишина

Валерий Харчишин и Юлия поженились в 2009 году. В браке у них родилось трое сыновей. В июне 2014 года стало известно, что Юлия потеряла ребенка на пятом месяце беременности. У супругов должен был родиться мальчик. В ноябре 2021 года музыкант сообщил, что его 14-летний сын Евгений неизлечимо болен. Эта ситуация, по словам музыканта, только разрушила семейный союз.

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