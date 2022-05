Дмитрий Ступка впервые рассказал, как Логунова бросила его ради американца

Актер прокомментировал отношения с Полиной Логуновой после расставания

Украинский актер и ведущий Дмитрий Ступка, который ранее рассказал, почему он во время войны находится в Америке, впервые заговорил о разводе со своей супругой Полиной Логуновой, спустя месяц после заявления модели. Актер признался, что официально они с Полиной еще в браке.

Об этом Ступка сообщил в интервью программе "Зірковий шлях".

Дмитрий не стал скрывать подробности их расставания с Логуновой, и рассказал, что такое решение приняла Полина еще до Нового года. Пока Ступка ходил по различным курсам по изучению английского языка, который нужен ему для роли, его супруга познакомилась с американцем и влюбилась в него. Стоит отметить, что новые отношения Логунова начала еще состояв в браке с Дмитрием. Более того, пара до сих пор не разведена официально. Пока в Украине война, Дмитрий и Полина не могут оформить развод.

"Это ее жизнь, ее выбор" — отметил Дмитрий.

Сейчас она живет с дочерью в Калифорнии вместе с таинственным американцем, имени которого она пока не раскрывает, а Ступка находится в Майами. Также артист добавил, что продолжает общаться с экс-возлюбленной и не держит на нее зла.

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые показала своего нового парня-американца. Стоит отметить, что новый бойфренд уже сделал Логуновой предложение, написав в небе слова "Polina, will you marry me?".