Укр

35-летний Дмитрий Ступка рассказал, почему находится за границей пока в Украине война

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Дмитрий Ступка находится в США Новость обновлена 27 апреля 2022, 10:34
Дмитрий Ступка находится в США

Пользователи обвинили актера в том, что в сложное для страны время он не находится дома

Украинский актер и ведущий Дмитрий Ступка, который недавно развелся с женой Полиной Логуновой, рассказал, почему во время войны в Украине находится за границей. 35-летний актер пояснил, что выехал в штаты еще до начала войны.

Об этом он рассказал в своем Инстаграм.

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Как известно еще осенью 2021-го Ступка с семьей переехал в Америку, а 26 апреля опубликовал в своем Инстаграм фото в вышиванке на фоне сине-желтого флага, написав "Доброго вечора, ми з України!".

"Так почему не в Украине?", – спросил в ответ на это один из пользователей сети.

В ответ Ступка написал о благотворительных концертах, вырученные деньги от которых пойдут на нужды Украины.

"Благотворительные концерты в США! Средства с билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины", – сообщил актер.

Однако пользователи продолжили критиковать Ступку. Один из них написал, что надеть вышиванку "это не патриотизм, а нужно быть полезным для страны", на что тот ответил: "Так и делаем".

Нашлись и такие пользователи, которые поддержали актерам, посоветовав комментатором не совать нос не в свое дело.

"Люди такие интересные. Уехал человек и уехал. Его право! "В вышиванке заграницей". Ну и хорошо! Люди везде нужны. А проверять "помогаете вы или нет" -дно вообще! Почему кто-то должен что-то кому-то показывать или доказывать", — написала одна из пользовательниц.

Как сообщал "Телеграф", ранее экс-жена Дмитрия Ступки Полина Логунова впервые показала своего будущего мужа.

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#Дмитрий Ступка
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