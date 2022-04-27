35-річний Дмитро Ступка розповів, чому перебуває за кордоном, поки в Україні війна

Користувачі звинуватили актора в тому, що у складний для країни час він не перебуває вдома

Український актор і ведучий Дмитро Ступка, який нещодавно розлучився із дружиною Поліною Логуновою, розповів, чому під час війни в Україні перебуває за кордоном. 35-річний актор пояснив, що виїхав до штатів ще до початку війни.

Про це він розповів у своєму Інстаграмі.

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Як відомо ще восени 2021-го Ступка із родиною переїхав до Америки, а 26 квітня опублікував у своєму Інстаграм фото у вишиванці на фоні синьо-жовтого прапора, написавши "Доброго вечора, ми з України!".

"То чому не в Україні?", — запитав у відповідь на це один із користувачів мережі.

У відповідь Ступка написав про благодійні концерти, отримані гроші від яких підуть на потреби України.

"Благодійні концерти в США! Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України", – повідомив актор.

Однак, користувачі продовжили критикувати Ступку. Один із них написав, що вдягнути вишиванку "це не патріотизм, а треба бути корисним для країни", на що той відповів: "Так і робимо".

Знайшлися і такі користувачі, які підтримали акторам, порадивши коментатором не пхати носа не в свою справу.

"Люди такі цікаві. Поїхав чоловік і поїхав. Його право! "У вишиванці закордоном". Ну і добре! Люди скрізь потрібні. А перевіряти "допомагаєте ви чи ні" -дно взагалі! Чому хтось повинен щось комусь показувати чи доводити", — написала одна з користувачів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екс-дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова вперше показала свого майбутнього чоловіка.